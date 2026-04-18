Majk Džejms ponizio jedan od najvažnijih timova Evrolige

Majk Džejms ponizio jedan od najvažnijih timova Evrolige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Da li je pretjerao Majk Džejms? Objavom na Tviteru naljutio je košarkašku naciju.

Američki košarkaš Majk Džejms poznat je po tome da ima "dug jezik" i da često ulazi u različite rasprave na društvenim mrežama, a ovoga puta je zaista pretjerao pošto je Žalgiris nazvao "malim klubom".

Njegova objava očekivano je izazvala revolt navijača iz Litvanije, posebno onih Žalgirisovih, dok su burno reagovali i ljubitelji košarke iz cijele Evrope. Svima je jasno da je Žalgiris, sa svojim nevjerovatnim navijačima i bazom domaćih igrača pravo blago Evrolige, međutim ne i Majku Džejmsu koji igra za - Monako.

"Ne znam za organizaciju. Ali to nije veliki tim, ne", napisao je Majk Džejms na Tviteru.

"Sjajni navijači, sjajna arena, dobar tim ove godine, ali nema budžeta za dugoročnu dominaciju ili relevantnost. Uvijek djeluje da uspjevaju da sastave konkurentan tim i dobru osnovu, ali izvinite - to je mali tim", dodao je Amerikanac koji je zbog ovoga ušao u raspravu s navijačima.

Sve je počelo zbog toga što je Majk Džejms komentarisao da bi volio da vidi Silvena Fransiska, koji igra u Žalgirisu, u nekom "većem klubu", a kada mu je objašnjeno da i klub iz Litvanije ima veliki budžet - nije promijenio mišljenje.


"Mislim, zašto je onda ovo najbolji plasman kog se sjećam u posljednje vrijeme, ako je to baš toliko pametno? Stvarno ne pričam o tome. Na ovom tržištu je teško zadržati bolje igrače kako bi se napravili dugoročno dobri rezultati. Svake godine vaša dva-tri najbolja igrača odlaze zbog više novca", dodao je Majk Džejms.

Žalgiris je inače nekadašnji osvajač Evrolige i najuspješniji klub iz Litvanije, osvajač 25 titula prvaka, dok je i u vrijeme SSSR ostvarivao ozbiljne rezultate, da ne pričamo o svim igračima koji su prošli kroz klub. Svakako, više od Monaka.

