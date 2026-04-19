Prelijepa voditeljka Evrolige je izuzetno obrazovana košarkašica (FOTO)

Voditeljka Evrolige Dora Panteli ima sveobuhvatno obrazovanje i jedan je od najcjenjenijih novinarki u evropskoj košarci.
Dora Panteli je dobro poznato ime ljubiteljima košarke. Zanosna voditeljka Evrolige nije samo lijepo lice koje viđamo na malim ekranima, ona živi košarku od malih nogu i iza sebe impresivnu sportsku karijeru.
Malo ko zna da je Dora provela čak 17 godina u profesionalnom sportu i postala je prva Grkinja u istoriji koja je dobila sportsku stipendiju za igranje na koledžu u Teksasu, u prvoj diviziji NCAA.
Uspješno je nosila dres ženske košarkaške reprezentacije Grčke u periodu od 2006. do 2013. godine i predstavlja svoju zemlju na velikim takmičenjima. Igrala je za nekoliko grčkih klubova, a po završetku karijere se sjajno pronašla u ulozi voditeljke.
Takođe, jedno vrijeme je igrala basket 3x3, a ono što je posebno izdvaja na medijskoj sceni je to što ima sveobuhvatno obrazovanje.
Nakon završetka koledža Džeksonvil u Teksasu, gdje je otišla zahvaljujući sportskoj stipendiji, upisala je i diplomirala englesku književnost i globalnu kulturu na Univerzitetu u Njujorku. Tu se nije zaustavila, pošto je magistrirala na odsjeku Klinička psihologija.
Svoje znanje je nadogradila dodatnim studijama iz filma, filozofije, politike i prava, što je i te kako pomoglo u poslu kojim se trenutno bavi. Njeni intervju su zanimljivi sa više stanovišta, a najveće svjetske zvezde joj teško kažu "ne".
Novinarstvom se bavi od 2016. godine i jedna je od najcjenjenijih stručnjaka u Evropi. Atraktivan izgled joj samo dodatno pomaže, ali joj nije glavni adut.
