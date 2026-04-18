Crvena zvezda demantovala Italijane: "Pokušaj dizanja cijene igraču"

KK Crvena zvezda oglasila se poslije navoda da je u pregovorima sa košarkašem Virtusa Alesandrom Pajolom.

KK Crvena zvezda demantovala je navode italijanskog medija "Sportando" o navodnom interesovanju za Alesandra Pajolu, aktuelnog plejmejkera Virtusa iz Bolonje.

Kako su nam rekli sa Malog Kalemegdana, Italijan nikada nije bio razmatran u klubu kao opcija, niti će biti. Iz crveno-bijelog tabora ističu i "da je to jeftin pokušaj dizanja cijene igraču".

Crveno-bijeli su trenutno fokusirani na teren, pošto ih u nedjelju očekuje utakmica sa Partizanom u ABA ligi, a onda "meč sezone" protiv protiv Barselone u plej-inu Evrolige.

Podsjetimo, Crvena zvezda je završila regularni dio sezone u elitnom takmičenju na 10. poziciji i na putu do plej-ofa joj prvo stoji Barselona. Ukoliko prebrode prvu prepreku, izabranici Saše Obradovića gostovati poraženom iz duela Panatinaikosa i Monaka.

Ko se još dovodi u vezu sa Zvezdom?

Crveno-bijeli su navodno zainteresovani za aktuelnog igrača Baskonije Trenta Foresta. Međutim, nije samo beogradski tim u igri za potpis američkog pleja, ali nisu otkrivena imena ostalih klubova. Forest je ove sezone u dresu Baskonije bilježio 10,7 poena, 4,3 asistencije i 2,8 skokova, a posebno se istakao partijom upravo protiv Crvene zvezde kada je postigao 31 poen.

Očekuje se da Kodi Miler-Mekintajer poslije dvije sezone na Malom Kalemegdanu pređe u bratski Olimpijakos, ali rasplet ćemo saznati na kraju sezone.

