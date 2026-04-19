Milutin Aleksić: "Zašto atmosfera kao da je Zvezda ispala iz Evrolige?"

Crvena zvezda ima još dve šanse da uđe u plej-of Evrolige i zato Milutin Aleksić poručuje navijačima da budu optimisti pred predstojeću nedjelju odluke.

Bivši košarkaš Milutin Aleksić prokomentarisao je kraj regularnog dijela sezone Evrolige u emisiji "Sportuna" i poručio je da iako je Crvena zvezda završila na desetom mjestu, što je manje od onoga što je pokazala i mogla da ostvari, vjeruje da i dalje ima šanse da završi u plej-ofu.

"Tabela me ne iznenađuje. Pričali smo da će ovih deset ostati u deset, a sad kojim redoslijedom. Pokazalo je ovo zadnje kolo kako se igraju važni mečevi. Kontrola svih 40 minuta. Ono gdje nisam očekivao je Monako. Očekivao sam da koliko Hapoelu znači domaći teren, da pruži bolji otpor", rekao je Milutin Aleksić koji vjeruje da Crvena zvezda baš protiv Monaka ima šanse, ukoliko prvo bude bolja od Barselone u utorak, pošto očekuje da Panatinaikos prođe kao sedmi.

"Ne mogu da kažem da je poraz Zvezde od Real Madrida pad forme. Zvezda je svoje šanse izgubila u ranijim mečevima. Protiv Partizana u oba meča, Makabija i Bajern. Zvezda je imala lijepe pobjede na strani i kod kuće, ali na kraju to nije valorizovala. To da je pad forme izgubiti od Reala, to je...", ostao je bez teksta Aleksić.

Što se tiče samog meča protiv Real Madrida, istakao je da tu ne treba zaboraviti sam kvalitet tima Serđa Skariola, istakavši da je Saši Obradoviću nedostajao doprinos igrača s klupe.

"Real Madrid, Fenerbahče, pa Olimpijakos… Namirišu te loše minute i naprave kapitalnu prednost i to je teško da se stigne. Zvezda je, ponoviću, odigrala dobru sezonu, ali svoju nezgodnu situaciju, u koju se sama dovela, propustila je na tim pomenutim mečevima. Zato je taj meč protiv Reala trebalo da bude rasterećeniji. Mora da se igra u kontinuitetu. Zvezda ne može da dozvoli sebi luksuz", dodao je Aleksić.

Šta očekuje dalje?

"Kad imate 20 ekipa koje se bore za plej-of, morate da računate na iznenađenje. Ne može da se konstatuje što se sada odjednom priča da je Zvezda deseta i kao to je kraj. Ubijeđen sam da ako Zvezda pregrmi Barselonu, može s Monakom koji ima skraćen roster. Ne bih da zvučimo pesimistično, nije završeno učešće u Evroligi. Takva je atmosfera".

Podsjetimo, Zvezda u utorak gostuje Barseloni, a ako pobijedi ide na lošijeg iz duela Panatinaikos - Monako. Ako prođe u plej-of, igraće protiv Olimpijakosa, najboljeg tima regularnog dijela sezone Evrolige.

