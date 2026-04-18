Željko Drčelić se oglasio pred plej-in Evrolige: "Ne postoji opcija da Zvezda odustane od ambicija"

Željko Drčelić analizirao situaciju u Crvenoj zvezdi pred početak doigravanja u Evroligi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić, analizirao je situaciju u tekućoj sezoni, ambicije crveno-bijelih u nastavku sezone, očekivanja od meča protiv Barselone, ali i dugogodišnju saradnju sa Evroligom za koju su zainteresovani. Prije svega, Drčelić je istakao poziciju koju su crveno-bijeli zauzeli na kraju ligaškog dijela sezone.

Rekao je Drčelić da se njegova životna filozofija poklapa sa idealima Crvene zvezde - uvijek se ide na pobjedu i nikada se ne odustaje od najviših ambicija. Baš to je ono što su navijači željeli da čuju.

“U životu uvijek idem na pobjedu, vjerujem u sebe. Taj pristup se apsolutno poklapa s filozofijom Crvene zvezde - pružiti maksimum, biti najbolja verzija sebe ići na pobjedu, stremiti najvišim ciljevima", rekao je Drčelić za Meridian sport i dodao: "Nećemo se nikad sakrivati, ambicije se znaju. Uvijek stremimo ka pobjedi, ali u sportu nema podrazumijevanih stvari. Kao predsjednik kluba da budem lažno skroman i govorim kako nemamo ambicije. Stremimo i stremićemo uvijek najvišim ciljevima, jer je samo to put do velikih uspjeha, a taj put je ispunjen i usponima i padovima.Ali, to ne znači da postoji opcija da odustanemo od ambicija. Da, nismo obezbijedili direktan plasman u plej-of, ali smo drugu godinu zaredom obezbijedili plasman u plej-in. Moramo da naglasimo, u ligi gdje u kojoj jedna ili dvije pobjede mogu da vas lansiraju do četvrtog, petog mjesta, a poraz, ili dva da vas spuste za dvije, tri pozicije. Mi smo dvije godine uzastopno ligaški dio Evrolige završili sa pozitivnim skorom, na 34, odnosno 38 utakmica. Ovo nije kup, već ligaški sistem, u kome igramo protiv najboljh timovima u Evropi, pa mislim da su 18, odnosno 21 trijumf u ligaškom dijelu rezultati za poštovanje, koji pokazuju progres i težnju da Zvezda pobjeđuje u kontinuitetu."

Prvi čovjek crveno-bijelih smatra da je klub na dobrom putu, a da ima još prostora za unapređenje i to na svim poljima.

"Ovo je put i mi kroz progres koji ostvarujemo, otkrivamo takođe u kojim smerovima postoji još prostora za usavršavanje. Osjećamo satisfakciju zbog svega urađenog, svjesni koliko je bilo potrebno da neke stvari koje su nadomak uspjeha budu i potvrđene, ali i vidimo prostor za još veći rad i unapređenje na svim poljima. To je put do šampionskih staza i kojim mi želimo da idemo", ističe Željko Drčelić.

Crvena zvezda je jedan od timova koji su konkurisali za višegodišnje partnerstvo sa Evroligom, što Drčelić sa ponosom ističe.

"Velika je stvar da nas ostali prepoznaju kao direktnog konkurenta, da žele da to dokažu na terenu, da steknemo poštovanje, odnos uvažavanja, da razmatraju da budemo dio stalne postave - klub sa stalnom licencom. Tako da sve može da se posmatra i na više načina. Ali, treba biti i realan. Pogledajte koliko ekipa je koncipiralo i selektiralo tim sa 'napadom' na samu završnicu, a završio je daleko ispod Crvene zvezde. Zadržati se u vrhu, stalno unapređivati sistem i rezultatski pratiti taj trend velika je stvar, koje ne da treba da se stidimo, već da budemo svjesni lične snage, mogućnosti ali i da sve vrijeme, kao odgovorni ljudi, imamo u glavama da na ovom nivou, svaki pad koncetracije skupo košta i teško može da se nadoknadi", kaže prvi čovjek Crvene zvezde.

Pred Zvezdom je plej-in Evrolige u koji ulazi sa desete pozicije na tabeli i to znači da mora da pobijedi dva meča kako bi stigla do četvrtfinala. Prva prepreka je Barselona i to na gostujućem terenu.

"Borimo se do samog kraja, na svakoj utakmici, pametno analiziramo i dobre i loše urađene stvari, kako bismo iz svake situacije izašli jači i nastavili put - u to ne sumnjam - ka uspjehu. Crta se podvlači na kraju", zaključio je Željko Drčelić.

