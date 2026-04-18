Crvenu zvezdu i Sašu Obradovića čekaju dva meča u 45 sati: "Žao mi je što ABA liga nije imala sluha za nas"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović u najavi meča protiv Partizana kritikovao ABA ligu.

Košarkaši Crvene zvezde u narednom kratkom vremenskom periodu očekuju dvije izuzetno zahtjevne utakmice, mečevi sa Partizanom i Barselonom i to u razmaku od samo 48 sati. ABA liga nije izašla u susret crveno-bijelima i nije odložila utakmicu 8. kola TOP 8 faze ABA lige koja je na programu u nedjelju od 19.30 časova u Beogradskoj areni. Samo 45 časova kasnije, uz put u Barselonu, Crvenu zvezdu očekuje utakmica u Blaugrani sa domaćinom u prvoj utakmici plej-in faze Evrolige.

Meč protiv Partizana biće veliki izazov za ekipu trenera Saše Obradovića, koji će morati da razmišlja o potrošnji tima zbog gostovanja jednom od najboljih evropskih timova samo dva dana kasnije.

"Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dvije utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumijevanja za naš zahtjev da se ova utakmica odloži jer vjerujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvijek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama", rekao je trener crveno-belih.

O utakmici protiv Partizana govorio je i Stefan Miljenović, koji bi zbog napornog ritma u kojem igraju crveno-bijeli mogao da dobije značajniju ulogu i postane važan član rotacije.

"Biće izazovno jer nas čekaju dvije utakmice u nedjelju i utorak. Za derbi nije potrebna nikakva priprema, tu je potrebna koncentracija, čvrstina, želje nikada nije manjkalo da se dobiju takve utakmice. Eventualno dobar rezultat u nedjelju tek bi bio podstrek za utorak i duel sa Barselonom. Neće biti fizički lako, biće izuzetno zahtjevno, ali daćemo sve od sebe", rekao je bek Crvene zvezde.

