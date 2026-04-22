FIBA objavila gde se igra Mundobasket 2031!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Francuska je uspjela da dobije domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2031. godine i "trikolori" će usred najboljeg dijela karijere Viktora Vembanjame odigrati Mundobasket na svom terenu.

Svjetsko prvenstvo u košarci 2031. godine za muškarce odigraće se u Francuskoj, a godinu dana ranije će se Mundobasket za dame igrati u Japanu, objavila je FIBA.

Svejtsko prvenstvo za dame igraće se u Tokiju od 26. novembra do 8. decembra, dok će se turnir u Francuskoj održati u tri grada. Igra'e se u Parizu, Lilu i Lionu, od 29. avgusta do 14. septembra. Borbe za medalje održaće se u glavnom gradu Francuske.

Svjetsko prvenstvo za muškarce 2027. godine odigraće se od 27. avgusta do 12. septembra u Kataru, dok će dame svoj Mundobasket 2026. godine igrati u Njemačkoj.

