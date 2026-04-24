Nikola Milutinov u najboljoj petorci Evrolige

Nikola Milutinov je u idealnoj petorci Evrolige za sezonu 2025/26.

Evroliga je nastavila da dijeli nagrade, a sada je objavljena i najbolja petorka elitnog evropskog takmičenja. U njoj se našao i jedan srpski košarkaš i to centar Olimpijakosa Nikola Milutinov.

Pored reprezentativca Srbije tu je i njegov saigrač Saša Vezenkov, kao i plejmejkeri Valensije i Monaka Žan Montero i Silvan Francisko. Posljednji član idealnog tima Evrolige je Elajdža Brajant iz Hapoela iz Tel Aviva.

Dvojica iz idealnog tima su već dobila nagrade, pa je tako Saša Vezenkov dobio trofej Alfonso Ford za najboljeg strijelca takmičenja, dok je Žan Montero proglašen za najboljeg mladog igrača, tj. "Zvijezdu u usponu".

Šta je saopštila Evroliga?

"Glasovi su prebrojani i pet igrača koji su obilježili ovu sezonu Evrolige su izabrani u prvu petorku. Birani su kombinacijom glasova trenera (35 odsto), kapitena (35 odsto), medija (20 odsto) i navijača (10 odsto), a ova elitna grupa dokazanih superstarova je ostavila nevjerovatan trag ove sezone. Dva saigrača iz Olimpijakosa predvodili su tim do najboljeg učinka u regularnom dijelu sezone, dok su tri igrača koji su prvi put birani zaslužili svoje mjesto konstantnošću, liderstvom i nezaboravnim individualnim partijama", stoji u zvaničnom saopštenju.

Kako je igrao Nikola Milutinov ove sezone?

Sada već iskusni centar Olimpijakosa je završio regularni dio sezone kao najbolji skakač lige sa 7,1 skokovm po meču,. a uz to je imao 10,6 poena po utakmici uz procenat šuta za dva poena od skoro 70 odsto. Posebno je briljirao u ofanzivnim skokovima sa 3,1 ofanzivnim skokom po utakmici.

