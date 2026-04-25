Prethodnih godina Denver pravio velike preokrete kada protivnik vodi 2:1 u plej-of seriji.

Košarkaši Denvera se muče na početku plej-ofa! Nakon teško izborene pobjede u prvom meču protiv Minesote, njih rival je napravio i potvrdio brejk, pa sada ima prednost u seriji. Četvrti meč će se igrati u Minesoti, a on bi mogao da bude ključan za cijelu sezonu Jokićevog tima...

Nikola Jokić za sada nije uspio da uhvati pravi ritam i jasno je da će to morati da uradi u četvrtom meču, kako bi Denver Nagetsi poravnali rezultat. Ukoliko se na svoj teren vrate sa dvije pobjede zaostatka, ova plej-of serija biće van njihove kontrole. Sa druge strane, ako bi Denver izjednačio, ponovo bi preuzeo ulogu favorita!

Treba imati u vidu da zaostatak nakon tri odigrana meča nije nikakva novost za Denver Nagetse. Tokom prethodnih nekoliko godina, od kako Nikola Jokić dominira NBA ligom, Denveru se četiri puta desilo da pobijedi seriju u kojoj je imao minimalan zaostatak nakon tri odigrane utakmice!

Nikola Jokić sve drži pod kontrolom: Denver godinama pobeđuje na isti način

Denver, kada ima 1-2 u plej-of seriji:

2019, pobjeda protiv San Antonija u sedam mečeva

2020, pobjeda protiv Jute u sedam mečeva

2020, pobjeda protiv LA Klipersa u sedam mečeva

2025, pobjeda protiv LA Klipersa u sedam mečeva

Podsjećamo, četvrti meč serije igraće se na domaćem terenu Minesote, peta utakmica biće na programu u Denveru, a eventualni šest meč ponovo u Mineapolisu. Ukoliko bude potrebno, Denver će biti domaćin sedme utakmice u ovoj seriji. Ako Nikola Jokić "proradi", do sedme utakmice vjerovatno neće ni doći.