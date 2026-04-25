logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Denver u trci sa vremenom: Ovo su posljednje informacije pred ključni meč sa Minesotom

Goran Arbutina
0

Denver Nagetsi biće ponovo oslabljeni protiv Minesota Timbervulvsa u plej-ofu NBA lige.

Loše vijesti za Denver Nagetse koji jure preokret u prvoj rundi plej-ofa protiv Minesota Timbervulvsa. Tim Nikole Jokića gubi sa 2:1 u seriji, a četvrta utakmica je na programu u noći između subote i nedjelje od 2.30.

Trener Dejvid Adelman definitivno neće moći da računa na Pejtona Votsona, dok je Eron Gordon pod znakom pitanja i vjerovatno će odluka biti donesena u posljednjem momentu. On je bio jedan od najboljih pojedinaca u prvom okršaju Denvera i Minesote, ali je potom tim iz Kolorada pretrpio brejk, a onda i još jedan težak poraz bez Gordona u sastavu.

"Nemam nikakve informacije, odnosno nemam nove informacije u odnosu na one na dan treće utakmice. Danas je odradio neke stvari na terenu, što je bolje nego da nije radio ništa. To je sve što mogu da vam kažem", rekao je trener Denvera Dejvid Adelman na treningu pred veliki meč.

 Što se tiče Minesote, Entoni Edvards se i dalje polako vraća iz povrede i ima doziranu minutažu. "I dalje pratimo situaciju, ali znakovi dosad pokazuju da je sve bolje i bolje".

Trener Minesote Kris Finč je upitao o odbrani Rudija Gobera nad Nikolom Jokićem koji je bio potpuno zaustavljen u posljednjem duelu.

"Nemoguće je zadržati takvog igrača cijelu seriju. Očekujemo da igra bolje, kao i cijeli tim Denvera. Radimo dobar posao, borimo se, ali bili smo mnogo puta poraženi od strane Jokića".

Tagovi

NBA liga Denver Minesota košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC