Denver u trci sa vremenom: Ovo su posljednje informacije pred ključni meč sa Minesotom

Denver Nagetsi biće ponovo oslabljeni protiv Minesota Timbervulvsa u plej-ofu NBA lige.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Loše vijesti za Denver Nagetse koji jure preokret u prvoj rundi plej-ofa protiv Minesota Timbervulvsa. Tim Nikole Jokića gubi sa 2:1 u seriji, a četvrta utakmica je na programu u noći između subote i nedjelje od 2.30.

Trener Dejvid Adelman definitivno neće moći da računa na Pejtona Votsona, dok je Eron Gordon pod znakom pitanja i vjerovatno će odluka biti donesena u posljednjem momentu. On je bio jedan od najboljih pojedinaca u prvom okršaju Denvera i Minesote, ali je potom tim iz Kolorada pretrpio brejk, a onda i još jedan težak poraz bez Gordona u sastavu.

"Nemam nikakve informacije, odnosno nemam nove informacije u odnosu na one na dan treće utakmice. Danas je odradio neke stvari na terenu, što je bolje nego da nije radio ništa. To je sve što mogu da vam kažem", rekao je trener Denvera Dejvid Adelman na treningu pred veliki meč.

Peyton Watson (Right Hamstring Strain)#MileHighPlayoffspic.twitter.com/uQNqlBSoJa — Denver Nuggets (@nuggets)April 24, 2026

Što se tiče Minesote, Entoni Edvards se i dalje polako vraća iz povrede i ima doziranu minutažu. "I dalje pratimo situaciju, ali znakovi dosad pokazuju da je sve bolje i bolje".

Trener Minesote Kris Finč je upitao o odbrani Rudija Gobera nad Nikolom Jokićem koji je bio potpuno zaustavljen u posljednjem duelu.

"Nemoguće je zadržati takvog igrača cijelu seriju. Očekujemo da igra bolje, kao i cijeli tim Denvera. Radimo dobar posao, borimo se, ali bili smo mnogo puta poraženi od strane Jokića".