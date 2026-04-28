Šej i Oklahoma gaze sve pred sobom: Sa Nikolom Topićem na terenu ušli su u polufinale

Nikola Topić je ušao na kraju kada je sve bilo gotovo i Oklahoma je ušla u polufinale svoje konferencije.

Imamo prvi tim u drugoj rundi NBA plejofa, a to je ekipa Oklahome. Nikakve probleme nisu imali Tanderi ni u četvrtom meču sa Finiksom i pobedili su 131:122.

Na kraju je i Nikola Topić dobio 40 sekundi na terenu, a najbolji je po običaju bio Šej Gildžus Aleksander sa 31 poenom i 8 asistencija. Čet Holmgren je upisao dabl-dabl sa 24 poena i 12 skokova, kao i Ajzea Hartenštajns a 18 poena i 12 skokova. Mičel je dodao 22 poena, 6 asistencija i 4 skoka. Kod Finiksa Devin Buker je dao 24 poena, Dilon Bruks 23, Džejlen Grin 23, a Kolin Gilespi 20 i time se sezona Sansa završila.

A blizu je da se završi i sezona Detroita

Sa prvog mjesta na Istoku je krenuo Detroit, a sada su Pistonsi na korak od ispadanja. Sa 3:1 u seriji protiv njih vodi Orlando koji ih je pobedio 94:88.

Kejnd Kaningem se pojavio sa 25 poena, 9 skokova i 6 asistencija, Tobajas Haris je dodao 20 poena uz 6 skokova, ali ostalih nije bilo. Kod Orlanda Dezmond Bejn je dao 22 poena uz 5 skokova, Franc Vagner je imao 19 poena i 5 skokova, Paolo Bankero 18 poena, 8 skokova i 4 asistencije, dok je Vendel Karter upisao 12 poena, 11 skokova i 4 asistencije.

Iste večeri gledali smo i sjajan meč Denvera koji je savladao Minesotu i uspeo da ostane u seriji. Sada je 3:2 za Timbervulvse koji se vraćaju na svoj teren.