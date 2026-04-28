Mlade košarkaše više ne zanima NBA i draft

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Zabrinjavajuće brojke isplivale su o predstojećem NBA draftu za koji se prijavio najmanji broj igrača još od 2003. godine.

Mladi košarkaši ne žele u NBA hoće u koledž Izvor: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Mladi košarkaši više ne jure u NBA ligu. Tačnije, ne žele tamo da idu direktno. Hoće prije toga da odu na koledž. Zašto? Prilično je jasno. U pitanju su novi NIL ugovori koji im daju ogromnu zaradu tokom studiranja, posebno onim najtalentovanijim igračima. Uostalom, košarkašu Valensije Žanu Monteru ponudili su četiri miliona dolara da dođe i igra na koledžu. Jasno je kolika je razlika.

Zbog tog poteza isplivale su i zabrinjavajuće brojke. Samo 71 igrač se prijavio za predstojeći NBA draft (23. i 24. jun u Bruklinu). Naravno, u pitanju su "rane prijave" odnosno neka vrsta testiranja tržišta i praćenje situacije. Tako je broj prijavljenih na istorijskom minimumu.

Brojka koja se pojavila i samo 71 prijavljen košarkaš je najmanja još od 2003. godine kada su u pitanju rane prijave. Prošle godine je bilo 106 igrača, dok je 2021. bilo čak 363 mlada košarkaša.

Interesovanje je sve manje i to ne čudi. Uostalom, niko od njih nema potrebu da žuri u NBA, već da proba kroz koledž da se nametne, navikne na život u Americi, stil košarke i sve to i da onda odu u najjaču košarkašku ligu na svijetu.

Rok za otkazivanje prijave za NBA draft je 27. maj i videćemo kakvo će stanje da bude tada. Trenutno je situacija dosta loša. Na spisku prijavljenih je, bar za sada, Ej Džej Dibantsa koji je glavni favorit da bude izabran za prvog pika. Među prijavljenima je navodno i Andrej Stojaković.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC