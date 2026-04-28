"Ne znam zašto je to uradio, nije prvi put": Trener Denvera došao nervozan na konferenciju

Trener Denvera Dejvid Adelman bio je ljut i nervozan na konferenciji za medije poslije pobjede Denvera u petom meču protiv Minesote.

Denver je pobijedio Minesotu u petom meču plej-of serije (125:113) i ostao je u igri za prolaz dalje u NBA. Šesti meč igra na gostovanju i nada se da će biti i sedme utakmice u Koloradu. Poslije trijumfa je šef struke Nagetsa Dejvid Adelman bio vidno ljut i nervozan. Vidjelo se to po odgovorima na pitanja novinara, već od prvog kada je krenulo konstatacijom da je igra u napadu bila odlična...

"Ofanziva nije bitna", rekao je Adelman.

Da li ste zadovoljni fizikalnošću i agresivnošću vašeg tima?

"Bilo je bolje nego u prve četiri utakmice"

Kako vam je izgledala igra Spensera Džounsa (20 poena, 4/5 za tri)?

"Bio je spreman da igra, pomoglo je to što je ubacivao šuteve"

Djelovalo je da ste mnogo bolji bili u defanzivi u ovoj utakmici nego u prethodnima?

"Mislim da je naša defanziva sve vrijeme okej bila, bolji smo bili sa izgubljenim loptama. Odbrana na polovini terena je dobra, odbrana u tranziciji je bila dobra sve do posljednje četvrtine", to je ujedno bio i najduži Adelmanov odgovor u prvih nekoliko minuta konferencije.

"Zašto je igrao Tajus Džouns?"

Pohvalio je nekoliko igrača, među njima je i plejmejker Tajus Džouns koji je igrao 14 minuta i ubacio tri poena, uz dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

"Blokovi su bili mnogo bolji, pa su momci imali bolje šuteve. Neki koji nisu igrali su 'očistili' neke stvari, Tajus nam je dao neke nove elemente, Jonas takođe. Momci su ostali spremni i bili su profesionalci i dok su čekali šansu.

Pitali su ga potom novinari i zašto se baš odlučio da ubaci Tajusa i "prodrma" drugu petorku.

"Osjetio sam da imamo Tajusa, doveli smo ga zbog kontrole lopte, on je plejmejker, Džamal se bolje kretao bez lopte. Kada Tajus i Jonas rade pik en rol, onda to otvara neke druge stvari i omogućava Mareju da igra bez lopte.

"Ne znam zašto je to uradio"

— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) April 26, 2026

Jedno od pitanja bilo je u vezi poteza Džejdena Mekdanijelsa sa četvrte utakmice kada je odlučio da završi napad na 1,3 sekunde prije kraja iako je meč bio gotov. To je isprovociralo i Nikolu Jokića.

"Momcima se nije svidjelo kako se meč završio. Ne znam zašto je to uradio, postoji istorija toga. Ne znam, to je njegova odluka, nismo uživali u tome", jasan je Adelman.

Potom je nešto duže pričao o Spenseru Džounsu.

"Bio je profesionalac, stalno spreman. Neki žele priliku, drugi je iskoriste. Radio je to cele sezone i u predsezoni i način na koji je čuvao Brendona Ingrama protiv Toronta. U nekim utakmicama je pokazao i samopouzdanje da šutira loptu. Neki igrači pričaju da mogu to da urade, ali ne rade to svi, on to radi. Ima stručni štab koji veruje u njega.

"Mrzim da budem dosadan, ali nemam pojma"

Hoće li u šestoj utakmici igrati Eron Gordon i Pejton Votson? To je nešto što zanima sve.

"Mrzim da budem dosadan sa odgovorom, ali stvarno nemam pojma. Frustrirajuće je. Moramo da se spremamo kao da ne igraju. Ako budu dobre vijesti, onda možemo da promijenimo neke stvari. Sa njima dvojicom se mijenja i odbrana i napad. Zato smatram da je Tajus bio Tajus. Ništa spektakularno, samo je igrao 'čistu košarku'. Ali, da odgovorim na vaše pitanje - nemam pojma."

Nezadovoljan je načinom na koji se završila utakmica u Koloradu, zbog velikog broja grešaka.

"Dobre tri i po četvrtine, završnica četvrte je bila loša. Ima dosta stvari koje treba da pogledamo. Pričao sam to i kada smo gubili, ima pozitivnih stvari i u porazima. Vidjeli smo, gradili stvari. Vidjeli su da mogu da poprave neke stvari, nešto se promijenilo. Ove serije su duge, šesta utakmica biće druga priča. Isto kao i oni, vidjeće i oni u čemu su griješili. Moramo da se spremimo i da kontrolišemo ono što možemo."

"Jokić je Jokić"

Na samom kraju su ga pitali za partije Nikole Jokića (27, 16as, 12sk) i Kamerona Džonsona (18, 6sk, 5as).

"Kem je bio agresivan, ponosan sam na njega. Imao je teške večeri. Pravio sam neke akcije za njega, bio je agresivan, odličan u skoku, pokretao tranziciju. Pomagao je Nikoli sa Goberom. Jokić je Jokić. Ima mečeva kada se ljudi pogube zato što misle da nije odigrao dobro, ali znate da će on uvijek da odigra dobro. Imao je 16 asistencija, a nemoguće je imati asistenciju ako ne pogađate", završio je Adelman.