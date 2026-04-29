Zvezda dobila 3 pojačanja za KLS: Zbog njih su iz tima otpali Moneke, Bolomboj i Rivero

Računao je Saša Obradović da uz Nikolu Đurišića, Filipa Škobalja i Lazara Stojkovića ima dovoljno opcija na krilu i ispod koša u timu Crvene zvezde.

Crvena zvezda od 18:30 počinje svoje takmičenje u završnici Košarkaške lige Srbije i to duelom sa Zlatiborom, a nekoliko sati pred meč saznali smo i spisak igrača koji će nastupiti za crveno-bijele.

Nije malo iznenađenje što na njemu nema Kodija Milera-Mekintajera, a van tima su i Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero i Čima Moneke. Ebuka Izundu je tu sa srpskim pasošem, a Saša Obradović je u odnosu na ranije mečeve dobio i tri pojačanja.

Več se ranije pisalo da će za duele u KLS-u timu biti priključen Nikola Đurišić koji je u prethodnih nekoliko mjeseci uhvatio formu u Megi i nakon godinu i po dana u Americi sada će obući crveno-bijeli dres.

Takođe Crvena zvezda je sa pozajmice u Radničkom sa Crvenog krsta povukla dva centra. Jedan je krilni centar FIlip Škobalj, a drugi je klasična petica Lazar Stojković koji je proveo već neki dio sezone sa prvim timom, a na kraju godine ide na koledž.

Pojačanje iz NBA

Nikola Đurišić je svima poznat. Ovaj 22-godišnji krilni košarkaš je bio meta Crvene zvezde još kada je igrao za Megu i dok je bio najbolji mladi igrač ABA lige. Izabrao ga je Majami kao 43. pika, ali na kraju za dve godine u Americi nije dobio priliku da upiše NBA minute. Sada se poslije povrede polako vraćao i biće konkurencija na mjestu krila, ali i beka.

Zbog njega nema Monekea

Filip Škobalj je rođen 2002. godine i od početka sezone je član Crvene zvezde. Otac mu je košarkaški trener pa je tako u mladosti išao svuda po Evropi, a u Švedskoj je počeo profesionalnu karijeru. Nastupao je u Nemačkoj za Roštok, a onda je otišao na koledž gdje je nastupao za Ilinois. Igrao je za U16, U18 i U19 tim Srbije, a ove sezone ga je Crvena zvezda odmah poslala u KLS.

Visok je 202 centimetra, krasi ga sjajan šut za tri poena i sa pozicije krilnog centra širi igru. U Radničkom je prosječno imao 11,3 poena i 4,6 skokova i biće podrška Dejanu Davidovcu i Semiju Odželeju na četvorci.

Lazar Stojković je doveden upravo iz Radničkog kao veliki talenat, igrao je KLS i očekivalo se da bude zalog za budućnost, ali je i njega zavela Amerika i otišao je na koledž. Prije nego što se zaputi za Ameriku odigraće makar završnicu KLS u dresu Zvezde. Biće podrška Ebuki Izunduu koji je jedini klasičan centar u sastavu.