Crvena zvezda i Partizan od naredne sezone igraju Košarkašku ligu Srbije: "Obavili smo razgovore, spremni su"

Crvena zvezda, Partizan i ostali timovi iz ABA lige spremni su prema riječima Aleksandra Grujina da igraju srpsku ligu cijele godine.

Crvena zvezda kreće takmičenje u KLS u srijedu, a Partizan u četvrtak i time počinje borba za domaći trofej. Kao i prethodnih godina Superliga Srbije je morala da se uklapa u kalendare drugih takmičenja. Kako "Mocart sport" saznaje, to neće biti tako od naredne sezone.

"Već sam obavio razgovore sa svim našim najvećim klubovima i svi su izrazili spremnost da igraju domaće takmičenje čitave sezone. Ja bih to postavio ovako: zašto da se razmišlja o tome kako da se igra domaća liga - neka se razmišlja o tome kako da se igra ABA liga. Ona nije obavezna. Domaće takmičenje je uvijek najbitnije i tako treba da bude i u Srbiji. Zašto bismo razvijali centre u Sloveniji i Hrvatskoj, a uz to ih još i finansirali? Treba da se okrenemo našim centrima", rekao je prvi čovjek KLS Aleksandar Grujin za "Mocart sport".

Istakao je Aleksandar Grujin da smatra i da je dijelom Košarkaški savez Srbije kriv za to što naši najveći klubovi ne igraju domaće takmičenje već ABA ligu tokom većeg dijela sezone.

"Znate li kako srpski klubovi mogu da igraju međunarodna takmičenja? Dobijaju licencu od KSS-a. Volio bih da mi predsjednik Saveza objasni kako će dozvoliti klubovima da igraju u Evropi ili regionu, a da pritom ne igraju sopstvenu ligu", rekao je on.

Kako sa evroligašima?

"Svjesni smo specifične situacije naša dva najveća kluba. Moraće da registruju veći broj igrača. Ništa od toga nije jednostavno, ali je vrijeme da naše klubove vratimo kući. Neki su ih odatle odveli, ali na nama je da ih vratimo. Nisu oni nigdje daleko otišli, tu su, samo treba povući pametne poteze", rekao je Grujin.

