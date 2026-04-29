Crvena zvezda izabrala strance za KLS: Na spisku nema lidera tima

Crvena zvezda je izabrala strance koji će je predstavljati u Košarkaškoj ligi Srbije. Veliko je iznenađenje što među njima nema Kodija Milera Mekintajera.
Nakon Partizana se i Crvena zvezda oglasila sa spiskom stranaca za KLS. Za Crvenu zvezdu će od stranih košarkaša igrati Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Tajson Karter, Semi Odželej i Džared Batler. U srpskom šampionatu dozvoljeno je da nastupaju četiri stranca, ali nigerijski centar Izundu ima srpski pasoš.
Veliko je iznenađenje što u timu Saše Obradovića nema Kodija Miler-Mekintajera. Osim njega od stranaca su van ekipe su Čima Moneke i dva centra Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero.
Ko igra za Zvezdu?
Crvena zvezda će u srijedu od 18:30 startovati takmičenje u završnici domaćeg prvenstva protiv ekipe Zlatibora i to u sljedećem sastavu: Stefan Miljenović, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Sava Đurić, Lazar Stojković, Ognjen Radošić, Filip Škobalj, Nikola Đurišić, Ebuka Izundu. Džordan Nvora, Semi Odželej, Tajson Karter, Džared Batler, Aleksej Nedeljković i Ognjen Simjanovski.
Ovo znači da su se ekipi pridružili Nikola Đurišić koji je nakon otkaza u NBA potpisao ugovor i otišao na pozajmicu u Megu kao i Filip Škobalj koji se vratio sa pozajmice u Radničkom sa Crvenog krsta zajedno sa Lazarom Stojkovićem.
