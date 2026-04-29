Donesena konačna odluka o terminu Fajnal-fora KLS-a

Za plasman na istorijski F4 turnir boriće se Partizan, Crvena zvezda, Spartak Subotica, Mega, FMP, Borac, Zlatibor i Sloboda.
Sada je zvanično! Prvi Fajnal-for Košarkaške lige Srbije biće odigran posljednjeg vikenda maja (29. do 31. maj) u Nišu. Odluka je donijeta jednoglasno na Predsjedništvu UK KLS.
Bilo je najavljeno da će završni turnir biti odigran nedjelju dana ranije, ali više nema dileme oko datuma.
Učešće na Fajnal-for izboriće četiri ekipe kroz nadigravanje u plej-inu, a koji se igra po sistemu četvrtfinala, na dvije dobije utakmice.Izvor: MN PRESS
Četvrtfinalne setije otvaraju košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora koji će prvi meč odigrati u srijedu od 18.30, dok Partizan u četvrtak u istom terminu dočekuje Slobodu iz Užica.
