Donesena konačna odluka o terminu Fajnal-fora KLS-a

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Sada je zvanično! Prvi Fajnal-for Košarkaške lige Srbije biće odigran posljednjeg vikenda maja (29. do 31. maj) u Nišu. Odluka je donijeta jednoglasno na Predsjedništvu UK KLS.

Bilo je najavljeno da će završni turnir biti odigran nedjelju dana ranije, ali više nema dileme oko datuma.

Učešće na Fajnal-for izboriće četiri ekipe kroz nadigravanje u plej-inu, a koji se igra po sistemu četvrtfinala, na dvije dobije utakmice.

Izvor: MN PRESS

Za plasman na istorijski F4 turnir boriće se Partizan, Crvena zvezda, Spartak Subotica, Mega, FMP, Borac, Zlatibor i Sloboda.

Četvrtfinalne setije otvaraju košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora koji će prvi meč odigrati u srijedu od 18.30, dok Partizan u četvrtak u istom terminu dočekuje Slobodu iz Užica.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:05 Lovernj stigao na derbi Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)