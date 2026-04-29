Nikola Đurišić pridružio se treninzima Crvene zvezde i debitovaće na utakmici protiv Zlatibora u KLS.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je "aktivirala" novo pojačanje za domaći šampionat. Nikola Đurišić se pridružio treninzima Saše Obradovića i debitovaće već u Pioniru. On nedavno je potpisao ugovor sa crveno-belima, ali je proslijeđen u Megu na pozajmicu. Uskoro će zaigrati za novi klub.

"Treninzima se priključio i Nikola Đurišić koji će imati priliku da debituje u crveno-bijelom dresu u Pioniru protiv Zlatibora. Dođite i podržite crveno-bijele u borbi za titulu šampiona Srbije", stoji u poruci Zvezde uz fotografije sa treninga.

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)April 28, 2026

Prvi meč u seriji, koja se igra na dvije pobjede, igra se u Beogradu 29. aprila (18.30 časova), dok je revanš 1. maja u 18 časova na Zlatiboru. Bolji iz ovog okršaja igraće u polufinalu sa boljim iz duela Spartaka iz Subotice i Borca iz Čačka.

Kako je igrao Đurišić za Megu?

Vidi opis Crvena zvezda dovela pojačanje za KLS: Novo lice na treninzima Obradovića, debitovaće u Pioniru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Nikola Đurišić odigrao je pet utakmica u dresu Mege i pružio je veoma dobre partije. Imao je prosjek od 17,8 poena, 3,6 asistencija i 3,6 skokova po utakmici.

Najbolji meč imao je protiv Borca (24 poena), a što se procenata u šutu tiče, imao je 79,2 odsto za dva (19/24) i 40,9 odsto za tri (9/22), uz 85,7 odsto sa penala (24/28).