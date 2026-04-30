Čeka nas ludnica u NBA: Rajaković na korak od ispadanja, a Lejkersi se kockaju

Jako zanimljivi rezultati u NBA ligi prethodne noći i tri serije koje idu na 3:2.

Srpski trener Darko Rajaković nije uspio da napravi "brejk" sa svojim Torontom na gostovanju Klivlendu (125:120) i sada gubi 3:2 u seriji. To ujedno znači da će u narednom meču u Kanadi morati da brani domaći teren kako bi ostao u ovoj seriji, pošto je na korak od ispadanja.

Da stvar bude gora po Toronto, već poslije 11 minuta igre povrijedio se Brendon Ingram - ove sezone najbolji igrač ekipe - tako da je Rajaković morao usput da izmišlja nova rješenja. Najefikasniji igrač njegove ekipe bio je Er Džej Beret sa 25 poena, Džakobi Volter je ubacio 20, dok je Skoti Barns - od koga je Rajaković tražio više - stao na 17 poena, 11 asistencija i osam skokova. Imao je usput još i tri blokade...

— Toronto Raptors (@Raptors)April 30, 2026



Što se tiče Klivlenda, tamo su prednjačili Džejms Harden i Ivan Mobli sa po 23 poena, dok je Donovan Mičel stao na 19. Vrhunski doprinos sa klupe dao je i Denis Šreder, bivši igrač Toronta, koji je dao 19 poena i napravio je tako veliku razliku, dovoljnu da se povede 3:2.

Prethodne noći je i Detroit slavio protiv Orlanda (116:109) i na taj način se "vratio" u seriju - i dalje gubi 3:2 - dok je isto uradio i Hjuston koji je pobjedom nad LA Lejkersima (99:93) za sada takođe izbjegao ispadanje iz plej-ofa.

— Italo Santana (@BulletClubIta)April 30, 2026



Sada je 3:2 za Lejkerse koji su do ovog rezultata stigli bez Luke Dončića, a propustili su prethodne noći šansu da sve završe na domaćem parketu. Lebron Džejms je opet bio glavni igrač ekipe sa 25 poena, oporavljeni Ostin Rivs je dodao 22, dok je Diandre Ejton upisao 18 poena i 17 skokova. Što se tiče Hjustona, koji se konačno probudio, kod njega je Džabari Smit imao 22 poena, a Tari Ison 18. Vidjećemo da li će se za naredni meč vraćati Kevin Durent.