Četvrt vijeka ljetne košarkaške idile na Jahorini: "Grawe Three Points" kamp za 400 mališana na Olimpijskoj planini

Jubilarni, 25. ljetni košarkaški kamp "Grawe Three Points" predstavljen je danas u Banjaluci. I ovog ljeta, djevojčice i dječaci će biti u prilici da na Jahorini zavole magičnu igru pod obručima i unaprijede svoje košarkaško znanje pod budnim okom renomiranih trenera i uz prisustvo brojnih gostiju.

Ove godine, ambasador kampa je po drugi put reprezentativac Srbije i kapiten KK Partizan iz Beograda Vanja Marinković koji je i sam dva puta bio polaznik kampa tokom svog košarkaškog odrastanja.

Vanja se rado odazvao na poziv organizatora kampa i biće gost ovog ljeta na Jahorini.

"Već pet godina zbog profesionalnih obaveza ne uspijevam da pronađem vrijeme za ovaj kamp na kojem sam bio i kao dijete, ali ću ovo ljeto iskoristiti da ponovo dođem na Jahorinu i družim se sa budućim košarkašima i košarkašicama", poručio je Marinković.

Tijesna saradnja organizatora sa KK Partizan iz Beograda biće krunisana turnirom kadeta tokom posljednje smjene avgusta kada će sem beogradskih crno-bijelih na Jahorini stići i selekcija Igokee.

Direktor omladinske škole KK Partizan iz Beograda Zoran Stevanović poželio je sreću i uspjeh svim polaznicima i trenerima ovog kampa.

"Uslovi koje Jahorina nudi su vrhunski i sigurno je da će biti nadograđeni uz kvalitetan rad koji krasi ovaj kamp već četvrt vijeka."

Omaž planinskoj ljepotici ove godine je dat kroz motive na zvaničnoj opremi kampa na kojoj dominira broj 1916, čime je označena nadmorska visina najvišeg vrha Jahorine.

Predstavnik generalnog sponzora Grawe Osiguranje Banjaluka Veselin Petković i predstavnik organizatora kampa, Željko Krunić, potpisali su ugovor o generalnom partnerstvu koje traje već punih devet godina.

Petković i Krunić su istakli porodičnu atmosferu koja krasi ovaj kamp, začinjenu brojnim prijateljstvima koja su nastala u proteklih 25 godina na košarkaškim terenima Jahorine.