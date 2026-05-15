logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Desetkovani Real Madrid doveo pojačanje pred F4: NBA centar stigao, ali neće moći da igra Evroligu

Desetkovani Real Madrid doveo pojačanje pred F4: NBA centar stigao, ali neće moći da igra Evroligu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Real Madrid je desetkovan i doveo je Omera Jurtsevena iako neće moći da nastupi na Fajnal foru Evrolige.

Real Madrid doveo Omera Jurtsevena Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Real Madrid se muči sa centrima u finišu ove sezone. Povredili su se Valter Edi Tavareš i Aleks Len i neće ih najvjerovatnije biti do kraja sezone, a jedini zdrav ostao je Usman Garuba. Tu je i Trej Lajls koji teško da može da ponudi previše minuta na petici. Zbog toga je "kraljevski klub" reagovao. 

Kako navode strani izvori Real je do kraja sezone potpisao Omera Jurtsevena. Turski centar koji je počeo sezonu u Panatinaikosa i na 19 evroligaških utakmica je prosječno davao 6,3 poena uz 3,5 skokova napustio je klub u februaru i kasnije je igrao za Golden Stejt u 9 NBA mečeva. 

Sada će popuniti rupu u reketu, ali problem za Real Madrid je Fajnal for Evrolige. Neće imati pravo nastupa na F4 gdje će u polufinalu protiv Valensije morati Serđo Skariolo da nađe načina da "zakrpi" svoj reket. 

Vrlo vjerovatno će to uraditi sa Garubom i Lajlsom, dok će mjesta krilnih centara pokrivati Čuma Okeke i Gabrijel Dek, a Gabrijeme Proćida, Kramer i Abalde pomagaće na poziciji krila.

Tagovi

KK Real Madrid košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC