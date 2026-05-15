Desetkovani Real Madrid doveo pojačanje pred F4: NBA centar stigao, ali neće moći da igra Evroligu

Real Madrid je desetkovan i doveo je Omera Jurtsevena iako neće moći da nastupi na Fajnal foru Evrolige.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Real Madrid se muči sa centrima u finišu ove sezone. Povredili su se Valter Edi Tavareš i Aleks Len i neće ih najvjerovatnije biti do kraja sezone, a jedini zdrav ostao je Usman Garuba. Tu je i Trej Lajls koji teško da može da ponudi previše minuta na petici. Zbog toga je "kraljevski klub" reagovao.

Kako navode strani izvori Real je do kraja sezone potpisao Omera Jurtsevena. Turski centar koji je počeo sezonu u Panatinaikosa i na 19 evroligaških utakmica je prosječno davao 6,3 poena uz 3,5 skokova napustio je klub u februaru i kasnije je igrao za Golden Stejt u 9 NBA mečeva.

Sada će popuniti rupu u reketu, ali problem za Real Madrid je Fajnal for Evrolige. Neće imati pravo nastupa na F4 gdje će u polufinalu protiv Valensije morati Serđo Skariolo da nađe načina da "zakrpi" svoj reket.

Vrlo vjerovatno će to uraditi sa Garubom i Lajlsom, dok će mjesta krilnih centara pokrivati Čuma Okeke i Gabrijel Dek, a Gabrijeme Proćida, Kramer i Abalde pomagaće na poziciji krila.