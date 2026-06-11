Totalni haos u Grčkoj: Dimitris Janakopulos izbačen iz košarke na šest mjeseci

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos dobio je drakonsku kaznu poslije divljanja u finalu.

Izvor: Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Majstorica će odlučiti šampiona Grčke ove sezone, a finalna serija između Olimpijakosa i Panatinaikosa je nikad napetija. Atinski "zeleni" nisu uspjeli da se plasiraju na Fajnal-for Evrolige ni sa preplaćenim timom, dok je Olimpijakos stigao do dugo čekane titule. Ako Panatinaikos ne osvoji domaće prvenstvo biće to potpuni debakl, ali to iz prvog reda sigurno neće gledati vlasnik Dimitris Janakopulos.

Kontroverzni Grk je izbačen iz košarke na šest mjeseci, a uz to je klub drakonski kažnjen. On je suspendovan sa svih terena grčke lige na pola godine i kažnjen je sa 50.000 evra, dok je Panatinaikos takođe kažnjen sa 50.000 evra zbog incidenata i nedoličnog ponašanja tokom grčkog finala protiv Olimpijakosa.

Ova glasi konačna presuda:

1. Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, proglašen je krivim za višestruka djela koja predstavljaju "klevetu sporta" tokom utakmice nacionalnog prvenstva 2025-26 protiv Olimpijakosa 08.06.2026. (Utakmica 3).

Dobio je:

Šestomjesečnu zabranu ulaska na sve stadione

Kaznu od 50.000 evra

2. Panatinaikos iz Atine je takođe kažnjen sa 50.000 evra zbog ponašanja svog vlasnika.

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(MONDO)