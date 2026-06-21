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Spanulisu prave drim-tim za Evroligu: Grčki velikan hoće da sruši Panatinaikos i Olimpijakos

Spanulisu prave drim-tim za Evroligu: Grčki velikan hoće da sruši Panatinaikos i Olimpijakos

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Grčki Aris sada juri dokazane evroligaške igrače i želi da ih dovede kako bi Vasilisu Spanulisu napravio tim koji može da konkuriše Olimpijakosu i Panatinaikosu.

Spanulis pravi drim tim u Arisu Izvor: MN PRESS

PAOK je počeo svoj novi veliki projekat dovođenjem Nika Kalatesa, ali to nije jedini ambiciozan grčki projekat. Sprema se i Aris da u Solunu napravi tim za Evroligu i za konkurenciju Olimpijakosu i Panatinaikosu na domaćem terenu.

Došao je Vasilis Spanulis kao novi trener nakon što je prošle sezone napustio Monako, a sada u Solun treba da stignu Met Morgan i Ševon Šilds. Met Morgan je jako blizu potpisivanja dvogodišnjeg ugovora vrijednog 2.000.000 evra, dok je Ševon Šilds dobio ponudu vriijednu 8.000.000 evra za tri godine saradnje. 

Grčki klub time pokazuje da pravi dugogodišnji projekat i da planira da nekoliko godina gradi ekipu. Prošle sezone su imali EJ Lidela, Naz Mitrou Longa, Kostasa Adetokumba, Lefterisa Bohoridisa, a sada ćemo vidjeti na koga tu računa Spanulis. 

Imao je iskustva Spanulis sa Peristerijem sa kojim je pravio ozbiljne rezultate u Grčkoj, a sada se vraća u grčku košarku, dok je takođe i selektor ove zemlje.

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Tagovi

Vasilis Spanulis Aris košarka

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