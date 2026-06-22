Bajern Minhen ispratio Svetislava Pešića u penziju i naglasio da je o "nemačko-srpski stručnjak" i da mu je ta zemlja druga domovina

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Košarkaški klub Bajern Minhen potvrdio je rastanak sa srpskim stručnjakom Svetislavom Pešićem (76), koji zvanično odlazi u trenersku penziju.

"76-godišnji njemačko-srpski trener saopštio je ovog proljeća da odlazi u penziju, poslije skoro 45 godina rada i nakon podizanja ukupno 23 pehara. Među njima je i pet titula prvaka njegove druge domovine, Njemačke (među njima je i prva Bajernova titula 2014), kao i titula prvaka svijeta 2002. sa SR Jugoslavijom, dvije titule Eurobasketa (sa Njemačkom i SR Jugoslavijom) i trofej Evrolige iz 2003. godine (sa Barselonom). U praktično svakom dostupnom takmičenju, član FIBA Kuće slavnih je osvojio bar medalju".

Bajern je podsjetio i na njegova igračka dostignuća, jer je i kao organizator igre Bosne bio prvak Evrope.

"Bivši plejmejker Partizana i Bosne iz Sarajeva trenirao je Bajern prvi put od 2012. do 2016. godine, a onda je ponovo preuzeo ekipu malo prije Božića 2025. godine. Nedavno je objavio i novo izdanje svoje biografije"

Vidi opis "Svetislav Pešić je Nijemac i Srbin, ovo mu je druga domovina": Bajern Minhen ispratio Karija u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Oliver Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Bavarci su mu poželjeli sve najbolje.

"Bajern upućuje najljepše želje Svetislavu Pešiću u njegovom novom poglavlju - ostaćemo u kontaktu".

Pešić je u svom posljednjem meču u karijeri doživio poraz od Albe u nedjelju uveče, nakon šok-preokreta "albatrosa" poslije vođstva Karijevog tima od čak 20 poena u trećoj četvrtini. Simbolično, bio je to duel njegova dva njemačka kluba, jer je Albi devedesetih donio prve četiri titule u istoriji tog kluba.

Bonus video:

Pogledajte 00:31 Ovacije za Svetislava Pešića u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)