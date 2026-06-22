logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svetislav Pešić je Nijemac i Srbin, ovo mu je druga domovina": Bajern Minhen ispratio Karija u penziju

"Svetislav Pešić je Nijemac i Srbin, ovo mu je druga domovina": Bajern Minhen ispratio Karija u penziju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bajern Minhen ispratio Svetislava Pešića u penziju i naglasio da je o "nemačko-srpski stručnjak" i da mu je ta zemlja druga domovina

svetislav pesic je nijemac i srbin njemacka mu druga domovina Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Košarkaški klub Bajern Minhen potvrdio je rastanak sa srpskim stručnjakom Svetislavom Pešićem (76), koji zvanično odlazi u trenersku penziju.

"76-godišnji njemačko-srpski trener saopštio je ovog proljeća da odlazi u penziju, poslije skoro 45 godina rada i nakon podizanja ukupno 23 pehara. Među njima je i pet titula prvaka njegove druge domovine, Njemačke (među njima je i prva Bajernova titula 2014), kao i titula prvaka svijeta 2002. sa SR Jugoslavijom, dvije titule Eurobasketa (sa Njemačkom i SR Jugoslavijom) i trofej Evrolige iz 2003. godine (sa Barselonom). U praktično svakom dostupnom takmičenju, član FIBA Kuće slavnih je osvojio bar medalju".

Bajern je podsjetio i na njegova igračka dostignuća, jer je i kao organizator igre Bosne bio prvak Evrope.

"Bivši plejmejker Partizana i Bosne iz Sarajeva trenirao je Bajern prvi put od 2012. do 2016. godine, a onda je ponovo preuzeo ekipu malo prije Božića 2025. godine. Nedavno je objavio i novo izdanje svoje biografije"

Bavarci su mu poželjeli sve najbolje.

"Bajern upućuje najljepše želje Svetislavu Pešiću u njegovom novom poglavlju - ostaćemo u kontaktu".

Pešić je u svom posljednjem meču u karijeri doživio poraz od Albe u nedjelju uveče, nakon šok-preokreta "albatrosa" poslije vođstva Karijevog tima od čak 20 poena u trećoj četvrtini. Simbolično, bio je to duel njegova dva njemačka kluba, jer je Albi devedesetih donio prve četiri titule u istoriji tog kluba.

Bonus video: 

Pogledajte

00:31
Ovacije za Svetislava Pešića u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić KK Bajern

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC