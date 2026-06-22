Košarkaški savez BiH potvrdio: "Zmajevi" bez Muse u kvalifikacijama

Džanan Musa propustiće naredne kvalifikacione mečeve za Mundobasket 2027 protiv Turske i Srbije.

Izvor: FIBA

Džanan Musa neće biti u mogućnosti da nastupi za košarkašku reprezentaciju BiH u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

To je utvrđeno nakon današnje magnentne rezonance i ostalih pretraga, što je za zvaničnu stranicu Košarkaškog saveza BiH potvrdio i selektor Dario Đerđa.

"Riječ je zaista o ozbiljnoj povredi, hrskavica desnog koljena zahtijeva oporavak od mjesec dana. Čak smo ovdje, u razgovoru s medicinskim timom, konstatovali da je velika sreća što Džanan neće morati na operaciju. Doktori su savjetovali mirovanje do 21. jula, svako narušavanje procesa liječenja može čak ugroziti Džananovu karijeru. On je imao veliku želju da bude s ekipom, čak će doći da nas posjeti i podrži u Zenici, ali igranje u ovom trenutku ne dolazi u obzir. Dobra vijest je da bi trebalo da bude spreman za avgust, kada nas očekuju utakmice drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket. Musa je izrazio uvjerenje da će u tom 'prozoru' biti na raspolaganju reprezentaciji", istakao je Đerđa.

Podsjetimo, "zmajevi" 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u Areni Husejin Smajlović u Zenici, a četiri dana kasnije gostovaće Srbiji.