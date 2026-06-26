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Satoranski opleo po Barseloni: "Leđa su mi uništena poslije tri godine u klubu"

Satoranski opleo po Barseloni: "Leđa su mi uništena poslije tri godine u klubu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaš Barselone Tomaš Satoranski nije imao mnogo lijepih riječi na račun kluba iz Katalonije.

Tomaš Satoranski proziva Barselonu Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Češki košarkaš Tomaš Satoranski jedno je od najpoželjnijih imena Evrolige čak i u 35. godini. Kako stvari stoje, karijeru neće nastaviti u Barseloni, pošto je poslije izgubljenog finala španskog prvenstva opleo po klubu u kojem je od 2022. godine. Satoranski je bez dlake na jeziku govorio o planovima koji su mu bili predstavljeni, ali i o problemima koji su se tokom sezona gomilali.

Na kraju, jasno je da će doći do rastanka sa Barselonom.

"Treba mi odmor i moram da se oporavim jer su mi leđa uništena nakon tri godine provedene u klubu. To je činjenica.Gurao sam koliko sam mogao, ali došao je trenutak kada više nisam mogao. Ovo je najteža povreda koju sam imao u karijeri i dogodila se u najgorem mogućem trenutku", rekao je Satoranski.

Tu nije bio kraj njegovom nezadovoljstvu:

"Iskreno, moja minutaža tokom posljednje tri godine nije bila dobro raspoređena", dodao je.

"Dao sam sve, ali jedna titula je katastrofalno malo. Želim da vjerujem da se uspjeh ne mjeri samo titulama, iako je u Barseloni to najvažnije. Znam da sam fizički dao apsolutno sve. Možda postoje talentovaniji igrači i mogao sam da igram bolje, ali po pitanju rada i zalaganja sebi nemam šta da zamjerim. Zato odlazim mirne savjesti, ali osvojiti samo jedan trofej predstavlja propuštenu priliku", bio je iskren.

Možda jedna titula nije ono što je najviše razočaralo Čeha. Došao je u tim koji je predvodio Šarunas Jasikevičijus, uz Nikolu Mirotića i druga "velika" imena Evrolige, a na kraju je tim iz Katalonije samo dokazao da imena ne čine ekipu. 

"Bez ikakve sumnje bih ponovo izabrao Barselonu kada bih se vratio iz NBA lige.Međutim, vjerovao sam da gradimo dugoročan projekat. Mislio sam da će Jasikevičijus i Nikola Mirotić ostati godinama i da ćemo stalno biti kandidati za trofeje. To se nije dogodilo. Kada je Šaras otišao, sve se promijenilo i to nisam očekivao", bio je jasan Satoranski.

Satoranski se u medijima povezuje i sa Crvenom zvezdom. Trenutno je jedino poznato da Satoranskog iz katalonskog velikana niko nije kontaktirao povodom produžetka ugovora, a poslije ovih riječi šanse za nastavak karijere u Barseloni djeluju minimalno. Čeh trenutno sa agentom razmatra nove opcije, pa bi tokom ljeta mogao da pojača neki drugi evroligaški tim.

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Tagovi

Tomaš Satoranski KK Barselona košarka Evroliga

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