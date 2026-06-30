Potpuni remont u Barseloni: Pljušte otkazi, ne žele i legendu kluba

Barselona je podijelila pet otkaza i jasno je da se sprema potpuni remont kluba iz Katalonije.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Barselona je pokušala sa otkazom Đoanu Penjaroji, pa je na klupu vratila Ćavija Paskvala, ali očigledno ništa nije pomoglo klubu iz Katalonije. Potpuni remont je jedino rješenje, pa je tako španski velikan riješio da podijeli otkaze. Nakon vijesti da je klub napustio trener, a potom i da Jan Veseli odlazi u penziju, uslijedile su još neke promjene.

Klub je zvanično potvrdio da se rastao sa Majlsom Kejlom, Majlsom Norisom, Huanom Markosom, Vilijem Ernangomezom i kapitenom Tomašem Satoranskim. Istini za volju, jedini je Argentinac Markos imao važeći ugovor sa klubom, ali brojne odluke ovog tima svakako su iznenađenje.

Svaki od igrača ostavio je poseban trag. Primjera radi, Ernangomez je odigrao 238 utakmica, pošto je 2023. obukao dres Barselone u koju je stigao iz NBA lige. Sličan put imao je i Satoranski. Čeh je iz najjačeg takmičenja na svijetu 2022. stigao u Španiju.

Satoranski je već javno govorio o nezadovoljstvu u Barseloni, pa rastanak nije veliko čudo. Ipak, bolan je. Ako ni zbog čega, onda zbog činjenice da je Čeh već dva puta nosio dres kluba iz Katalonije, prvi put od 2014. do 2016, a onda ponovo od 2022. U tom periodu odigrao je 465 mečeva - 229 u domaćem prvenstvu, 207 u Evroligi, 11 u Kupu i 10 u Superkupu. Samim tim, ovi brojevi čine ga igračem sa najdužim stažom u timu.

Ujedno, nijedan igrač u Barseloni nije imao više asistencija od Satoranskog u Evroligi, pošto ih je podijelio čak 888, odnosno 4,2 po meču. Takođe, Čeh je i drugi na listi svih vremena sa 925 asistencija u 229 utakmica, što je četiri po utakmici.

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(MONDO)