Nikola Jokić ostao je bez bitnog saigrača pošto je Tim Hardavej junior otišao u Majami
Tim Hardavej junior (34) neće nastaviti karijeru u Denveru. Umjesto toga odlazi u Majami. Nikola Jokić je ostao bez veoma važnog saigrača i čovjeka koji je bio jedan od kandidata za najboljeg šestog igrača u ligi.
Novinar Šams Čaranija objavio je da je Hardavej prihvatio ponudu tima sa Floride od 6,5 miliona dolara. Dakle, ništa od povratka u Nagetse što je veliki udarac za ekipu iz Kolorada. Igraće sa Janisom Adetokumbom i Nikolom Jovićem.
Nikola Jokić ostao bez važnog saigrača u Denveru
Hardavej je bio jedan od igrača sa najkonstantnijim šutem u prethodnoj sezoni. Imao je prosjek od 13,5 poena, 2,6 skokova i 1,4 asistencije po meču.
Ovo je samo još jedan od pokazatelja alarma u Denveru i razlog što je postoje spekulacije o tome da Jokić neće tako brzo potpisati novi ugovor kako bi pritisnuo upravu kluba da uradi nešto na tržištu.
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(MONDO)