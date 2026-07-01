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Nikola Jokić ostao bez važnog saigrača u Denveru

Nikola Jokić ostao bez važnog saigrača u Denveru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić ostao je bez bitnog saigrača pošto je Tim Hardavej junior otišao u Majami

Tim hardavej junior otisao u majami Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Tim Hardavej junior (34) neće nastaviti karijeru u Denveru. Umjesto toga odlazi u Majami. Nikola Jokić je ostao bez veoma važnog saigrača i čovjeka koji je bio jedan od kandidata za najboljeg šestog igrača u ligi.

Novinar Šams Čaranija objavio je da je Hardavej prihvatio ponudu tima sa Floride od 6,5 miliona dolara. Dakle, ništa od povratka u Nagetse što je veliki udarac za ekipu iz Kolorada. Igraće sa Janisom Adetokumbom i Nikolom Jovićem.

Hardavej je bio jedan od igrača sa najkonstantnijim šutem u prethodnoj sezoni. Imao je prosjek od 13,5 poena, 2,6 skokova i 1,4 asistencije po meču.

Ovo je samo još jedan od pokazatelja alarma u Denveru i razlog što je postoje spekulacije o tome da Jokić neće tako brzo potpisati novi ugovor kako bi pritisnuo upravu kluba da uradi nešto na tržištu.

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06:37
Nikola Jokić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Denver NBA liga

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