Novi odlazak iz Barselone: Vil Klajburn je slobodan igrač

Krilni igrač Vil Klajburn neće nastaviti karijeru u Barseloni, iako je imao ugovor do 2027. godine.

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Američki košarkaš Vil Klajburn definitivno je završio svoju mislju u Barseloni, zvanično je objavio katalonski gigant. Nekadašnji MVP Fajnal-fora Evrolige postao je slobodan u izboru nove sredine, pošto je klub iskoristio izlaznu klauzulu i rastao se sjajnim krilnim igračem.

Tako će Klajburn promijeniti treći klub za tri godine, a kao jedna od potencijalnih destinacija se spominjao PAOK koji ima velike ambicije naredne sezone na čelu sa Italijanom Andreom Trinkijerijem. Za sada su te priče utihnule, ali nema sumnje da će biti zainteresovanih...

Iako je odigrao i više nego solidnu sezonu u Evroligi sa prosjekom od 13,8 poena po meču, to nije bilo dovoljno ubjedljivo za čelnike Barselone koji su krenuli u velike promjene.

Amerikanac je stigao u Barselonu iz Virtusa iz Bolonje ljeta 2025. godine. Prethodno je igrao za Efes, CSKA, Darušafaku, Hapoel i Ulm. U dresu Barse odigrao je 68 utakmica (od čega 33 u Evroligi).