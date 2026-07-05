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Dilan Osetkovski ima novi klub: Miško Ražnatović otkrio gdje je otišao bivši igrač Partizana

Dilan Osetkovski ima novi klub: Miško Ražnatović otkrio gdje je otišao bivši igrač Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dilan Osetkovski otišao je iz Partizana i potpisao je za Valensiju, potvrdio je njegov agent Miško Ražnatović.

Dilan Osetkovski potpisao za Valensiju Izvor: MN PRESS

Dilan Osetkovski novi je košarkaš Valensije. Prije samo nekoliko dana njegov agent Miško Ražnatović potvrdio je da je došlo do izlaza iz ugovora sa Partizanom i da je postao slobodan igrač. Sada je poznati menadžer objavio i gdje nastavlja karijeru.

"Dilan Osetkovski je novi igrač Valensije", napisao je Ražnatović na društvenim mrežama.

Osetkovski je u Evroligi prošle sezone imao prosjek od 7,2 poena, 2,9 skokova i po jednu asistenciju i ukradenu loptu po utakmici. Izbor novog kluba je dosta zanimljiv pošto je španski klub poslije savršene sezone, osvajanja ACB lige i fajnal-fora Evrolige ostao bez velikog broja igrača.

Otišli su Žan Montero, Branko Badio, trener Pedro Martinez je prešao u Real Madrid, Met Kostelo je blizu Crvene zvezde. Sada je na redu pravljenje novog tima za novu sezonu. Osetkovski je jedno od prvih pojačanja, doduše nije poznato da li su mu stvarno dali milione koje je navodno tražio u Partizanu.

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Tagovi

Dilan Osetkovski KK Valensija

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