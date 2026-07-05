Jokić otišao u drugi dio Srbije: Pred meč sa BiH se pojavio na konjičkim trkama

Nikola Jokić je poslije treninga reprezentacije, a prije meča sa Bosnom i Hercegovinom, otišao na konjičke trke.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Nikola Jokić je oko podneva pričao sa srpskim novinarima poslije treninga, a u ponedjeljak će kao kapiten predvoditi reprezentaciju Srbije protiv Bosne i Hercegovine (Pionir, 20 časova). A, prije te utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket se pojavio na konjičkim trkama.

Poznato je koliko najbolji košarkaš na planeti voli konje, koliko uživa u svom velikom hobiju i to je pokazao još jednom. Otišao je na konjičke trke u grad Ada koji se nalazi u sjevernoistočnoj Srbiji, na desnoj obali reke Tise. Udaljen je od Beograda oko 145 kilometara.

Jokić je nedavno postao kapiten Srbije i predvodi ekipu u junsko/julskom prozoru. Pobijeđena je Švajcarska u gostima, traži se pobjeda i protiv Bosne i Hercegovine i to su utakmice koje su od ogromnog značaja pred nastavak kvalifikacija u avgustu kada će doći do spajanja sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija i Island.

Nikola Jokić jutros na treningu reprezentacije Srbije, a sada na konjičkim trkama u Adi!pic.twitter.com/7iEoY4hqPu — Arena Sport TV (@arenasport_tv)July 5, 2026