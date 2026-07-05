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Jokić otišao u drugi dio Srbije: Pred meč sa BiH se pojavio na konjičkim trkama

Jokić otišao u drugi dio Srbije: Pred meč sa BiH se pojavio na konjičkim trkama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je poslije treninga reprezentacije, a prije meča sa Bosnom i Hercegovinom, otišao na konjičke trke.

Nikola Jokić na konjičkim trkama prije utakmice Srbija BiH Izvor: Printscreen/Arena Sport

Nikola Jokić je oko podneva pričao sa srpskim novinarima poslije treninga, a u ponedjeljak će kao kapiten predvoditi reprezentaciju Srbije protiv Bosne i Hercegovine (Pionir, 20 časova). A, prije te utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket se pojavio na konjičkim trkama.

Poznato je koliko najbolji košarkaš na planeti voli konje, koliko uživa u svom velikom hobiju i to je pokazao još jednom. Otišao je na konjičke trke u grad Ada koji se nalazi u sjevernoistočnoj Srbiji, na desnoj obali reke Tise. Udaljen je od Beograda oko 145 kilometara.

Jokić je nedavno postao kapiten Srbije i predvodi ekipu u junsko/julskom prozoru. Pobijeđena je Švajcarska u gostima, traži se pobjeda i protiv Bosne i Hercegovine i to su utakmice koje su od ogromnog značaja pred nastavak kvalifikacija u avgustu kada će doći do spajanja sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija i Island.

Pogledajte

03:51
Nikola Jokić pred meč sa Bosnom: Pamtiću što sam kapiten do kraja života
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

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Tagovi

Nikola Jokić košarka Srbija konjički sport

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