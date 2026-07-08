Janis Sferopulos se vraća u velikom stilu: Na ovo čeka od oktobra, zove ga evropski gigant

Grčki stručnjak Janis Sferopulos jedan je od četvorice kandidata za klupu Barselone.
Grčki trener Janis Sferopulos je bez angažmana još od oktobra kada je napustio Crvenu zvezdu, ali bi od naredne sezone mogao da se vrati u velikom stilu. Kako pišu španski mediji, on je jedan od kandidata za klupu Barselone u kojoj trenutno vlada pravo rasulo.
Klub je napustio Ćavi Paskval, promijenjena je skoro cijela uprava i nije najjasnije u kom pravcu će se sve odvijati tranzicija u katalonskom gigantu koji iza sebe ima prilično razočaravajuću sezonu. U svakom slučaju mora se krenuti od trenera...
Navodno se na listi potencijalnih trenera nalaze Ergin Ataman, Janis Sferopulos, Velimir Perasović i Serđo Skariolo. Ataman je napustio Panatinaikos gdje ga je zamijenio Željko Obradović i biće zanimljivo vidjeti da li će napraviti pauzu i posvetiti se selekciji Turske ili će insistirati na novom poslu.
Velimir Perasović je prilično iznenađujuće ime, pošto je posljednjih pet godina proveo u Uniksu, ali Španci tvrde da je i on opcija. Posebno šokantno je ima Serđa Skariola koji je na kraju sezone napustio Real Madrid, a taj tim je vodio u dva navrata.
Sferopulos čeka pravu priliku
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Nekadašnji trener Crvene zvezde nije žurio sa novim poslom, iako se dovodio u vezu sa nekoliko klubova. Bio je na korak od Efesa, spekulisalo se da bi mogao da se vrati u domovinu, ali odlučio je da sačeka najbolju šansu. Tokom karijere, grčki trener je samostalno vodio Panionis, Olimpijakos, Makabi i Crvenu zvezdu, dok je kao pomoćnik radio u Hjustonu, CSKA, PAOK-u, Apolonu, Kolososu.