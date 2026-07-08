Grčki stručnjak Janis Sferopulos jedan je od četvorice kandidata za klupu Barselone.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Grčki trener Janis Sferopulos je bez angažmana još od oktobra kada je napustio Crvenu zvezdu, ali bi od naredne sezone mogao da se vrati u velikom stilu. Kako pišu španski mediji, on je jedan od kandidata za klupu Barselone u kojoj trenutno vlada pravo rasulo.

Klub je napustio Ćavi Paskval, promijenjena je skoro cijela uprava i nije najjasnije u kom pravcu će se sve odvijati tranzicija u katalonskom gigantu koji iza sebe ima prilično razočaravajuću sezonu. U svakom slučaju mora se krenuti od trenera...

Navodno se na listi potencijalnih trenera nalaze Ergin Ataman, Janis Sferopulos, Velimir Perasović i Serđo Skariolo. Ataman je napustio Panatinaikos gdje ga je zamijenio Željko Obradović i biće zanimljivo vidjeti da li će napraviti pauzu i posvetiti se selekciji Turske ili će insistirati na novom poslu.

Velimir Perasović je prilično iznenađujuće ime, pošto je posljednjih pet godina proveo u Uniksu, ali Španci tvrde da je i on opcija. Posebno šokantno je ima Serđa Skariola koji je na kraju sezone napustio Real Madrid, a taj tim je vodio u dva navrata.

Sferopulos čeka pravu priliku

Vidi opis Janis Sferopulos se vraća u velikom stilu: Na ovo čeka od oktobra, zove ga evropski gigant Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dušan Milenković / ATA images Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Nekadašnji trener Crvene zvezde nije žurio sa novim poslom, iako se dovodio u vezu sa nekoliko klubova. Bio je na korak od Efesa, spekulisalo se da bi mogao da se vrati u domovinu, ali odlučio je da sačeka najbolju šansu. Tokom karijere, grčki trener je samostalno vodio Panionis, Olimpijakos, Makabi i Crvenu zvezdu, dok je kao pomoćnik radio u Hjustonu, CSKA, PAOK-u, Apolonu, Kolososu.