Mogla bi da bude odbačena krivična prijava protiv Uroša Plavšića

Košarkaš Uroš Plavšić želi da uputi izvinjenje, uplati novac oštećenom vojnom licu koje je napao i donira sredstva u humanitarne svrhe kako bi se izbjeglo krivično gonjenje.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Uroš Plavšić uhapšen je zbog napada na vojno lice nakon što je preskočio ogradu VMA, ali je odlukom Višeg javnog tužilaštva ukinuta odluka o zadržavanju i on je pušten na slobodu. Ipak, to ne znači da je Plavšić izbjegao suočavanje sa pravdom - on se tereti za krivično djelo "Napad na voјno lice u vršenju voјne službe" zbog čega je spreman da se nagodi!

Kako "Kurir" saznaje, advokat Uroša Plavšića predložio je da srpski košarkaš i povremeni reprezentativac sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu dogovori oportunitet! Nakon što je priznao krivicu, Plavšić je spreman da uputi izvinjenje, zatim određeni novčani iznos uplati na račun oštećenog u ime odštete, a dodatnu svotu novca prosledio bi u humanitarne svrhe kao simbol kajanja. U tom slučaju bi krivična prijava protiv njega bila odbačena.

O prijedlogu koji je izneo branilac Uroša Plavšića još nije odlučeno, a za sada nije poznato ni kolike su novčane svote koje bi doskorašnji igrač Crvene zvezde uplatio vojnom licu koje je napao, odnosno u humanitarne svrhe. Detalji kompletnog procesa biće poznati ukoliko dođe do dogovora Plavšića i tužilaštva, a krivična prijava po kojoj mu prijeti čak pet godina zatvora bude odbačena.

Srpski košarkaš je tokom saslušanja priznao krivicu, izrazio kajanje zbog učinjenog i istakao da ne zna zaašto je nanio lakše fizičke povrede vojnom licu koje je bilo na dužnosti u tom trenutku. Plavšić je ispričao da je konzumirao alkohol prilikom proslave svoje ženidbe, a da inače ne pije jer je profesionalni sportista.

Pored napada na vojno lice i crkvenog venčanja koje je ovih dana obavio sa svojom suprugom Jovanom Tomić, Uroš je prethodnih dana bio prisutan u medijima i zbog promjene kuba. Nakon perioda u Crvenoj zvezdi koji su obilježile i dvije pozajmice u Tursku, Plavšić napušta crveno-bijeli tabor - potpisao je ugovor sa rumunskim Klužom koji se takođe takmiči u ABA ligi.