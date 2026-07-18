Mogla bi da bude odbačena krivična prijava protiv Uroša Plavšića

Košarkaš Uroš Plavšić želi da uputi izvinjenje, uplati novac oštećenom vojnom licu koje je napao i donira sredstva u humanitarne svrhe kako bi se izbjeglo krivično gonjenje.
Srpski košarkaš Uroš Plavšić uhapšen je zbog napada na vojno lice nakon što je preskočio ogradu VMA, ali je odlukom Višeg javnog tužilaštva ukinuta odluka o zadržavanju i on je pušten na slobodu. Ipak, to ne znači da je Plavšić izbjegao suočavanje sa pravdom - on se tereti za krivično djelo "Napad na voјno lice u vršenju voјne službe" zbog čega je spreman da se nagodi!
Kako "Kurir" saznaje, advokat Uroša Plavšića predložio je da srpski košarkaš i povremeni reprezentativac sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu dogovori oportunitet! Nakon što je priznao krivicu, Plavšić je spreman da uputi izvinjenje, zatim određeni novčani iznos uplati na račun oštećenog u ime odštete, a dodatnu svotu novca prosledio bi u humanitarne svrhe kao simbol kajanja. U tom slučaju bi krivična prijava protiv njega bila odbačena.
O prijedlogu koji je izneo branilac Uroša Plavšića još nije odlučeno, a za sada nije poznato ni kolike su novčane svote koje bi doskorašnji igrač Crvene zvezde uplatio vojnom licu koje je napao, odnosno u humanitarne svrhe. Detalji kompletnog procesa biće poznati ukoliko dođe do dogovora Plavšića i tužilaštva, a krivična prijava po kojoj mu prijeti čak pet godina zatvora bude odbačena.
Srpski košarkaš je tokom saslušanja priznao krivicu, izrazio kajanje zbog učinjenog i istakao da ne zna zaašto je nanio lakše fizičke povrede vojnom licu koje je bilo na dužnosti u tom trenutku. Plavšić je ispričao da je konzumirao alkohol prilikom proslave svoje ženidbe, a da inače ne pije jer je profesionalni sportista.
Pored napada na vojno lice i crkvenog venčanja koje je ovih dana obavio sa svojom suprugom Jovanom Tomić, Uroš je prethodnih dana bio prisutan u medijima i zbog promjene kuba. Nakon perioda u Crvenoj zvezdi koji su obilježile i dvije pozajmice u Tursku, Plavšić napušta crveno-bijeli tabor - potpisao je ugovor sa rumunskim Klužom koji se takođe takmiči u ABA ligi.