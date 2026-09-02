Miroslav Nikolić u Vučićevom podkastu: "Kaži Muta slobodno, niko me ne zna kao Miroslava"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo je podkast u kojem mu je prvi gost poznati košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.

Izvor: Instagram/avucic/Screenshot

Poznati srpski košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić gostovao je u podkastu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, "podkAVst".

U kratkom najavnom video snimku vidi se samo da je Nikolić insistirao da ga predsjednik Srbije zove "Muta", kako mu je nadimak, a ne Miroslav.

"Meni je Miroslav govorio, nekoliko puta..."

"Kaži Muta slobodno, niko me ne zna kao Miroslava"

"OK, Muta", dio je razgovora koji će biti emitovan u petak u podne.

Muta Nikolić je bivši trener (između ostalog) BFC Beočina Partizana, Budućnosti, Radničkog iz Kragujevca i asistent u reprezentaciji Jugoslavije i Srbije. Njegovim gostovanjem Vučić je počeo emotivanje svog podkasta, koji je najavio prije nekoliko mjeseci.

"Postoje razgovori koje dugo želim da vodim. Ne o politici, već o ljudima, njihovim životima, uspjesima, padovima, vjerovanjima i svemu onome što ih je oblikovalo. O sportu, kulturi, umjetnosti, vjeri, istoriji... O stvarima koje nas povezuju i iz kojih možemo nešto da naučimo i zbog kojih vrijedi zastati i saslušati drugog čovjeka. Zato sam pokrenuo 'podkAVst'. Želim da to bude mjesto dobrih razgovora i zanimljivih ljudi. Mesto na kojem ćemo možda jedni druge upoznati malo bolje. Premijera je u petak u 12:00, na mom YouTube kanalu. Ako želite da od početka budete dio ove priče, pretplatite se na kanal i uključite obavještenja. Vidimo se u petak", stoji uz najavni video-klip.