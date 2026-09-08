"Ne potcjenjujem ovaj nivo, biću strpljiv": Batler učio Boldvina kako mora u Zvezdi

Košarkaš Crvene zvezde Patrik Boldvin Džunior želi što prije da prođe period adaptacije i pokaže zašto je došao u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Novajlija Crvene zvezde Patrik Boldvin iznio je prve utiske po dolasku u crveno-bijeli tabor. Svjestan je da će mu biti potrebno vremena za privikavanje na evropsku košarku, ali će mu na tom polju pomoći nekadašnji saigrač, Džared Batler, koji je isti put prošao prije godinu dana.

Ono što je naglasio je dobra saradnja sa trenerom Ibonom Navarom, koji je imao veliku ulogu u pregovorima i za sada je zadovoljan kako je sve krenulo.

"Osjećam se dobro. Mislim da napredujemo kao ekipa. Ovo mi je prva godina u inostranstvu, tako da će biti potrebno vrijeme za prilagođavanje. Ne potcjenjujem ovaj nivo, poštujem sve momke ovdje i znam da ću morati da prođem kroz period prilagođavanja", počeo je Boldvin za Meridian sport.

Kako mu se za sada čini evropski sistem i šta će mu biti najteži zadatak? "Mislim da vam odmah daju mnogo informacija. Već od prvog dana priprema ima mnogo akcija, defanzivnih rotacija i nekih specifičnih stvari koje su karakteristične za Evroligu. Kada se uhodate sa tim, shvatite da je to ipak košarka, ali ima mnogo novih informacija i stil igre je drugačiji. Spreman sam za to."

Ako bude slijedio pimer Džerada Batlera, neće mubiti potrebno mnogo vremena za adaptaciju.

"Da, mnogo mi je pomogao. Veoma je teško preći u inostranstvo i ne poznavati nikoga u ekipi. Ali kada imate momke poput Džereda, Džordana, čak i Hortona Takera i Vejda Boldvina, ljude sa kojima možete da se povežete i van terena, to mnogo znači da biste se osjećali prijatno ovdje. Mnogo sati ste udaljeni od kuće, u novom gradu i igrate drugačiji stil košarke. Džered mi je mnogo pomogao, pokazao mi kako stvari funkcionišu i učio me kako da igram ovdje."

Ocijenio je svoj dosadašnji učinak u pripremnom periodu i svjestan je da će morati mnogo da radi ove sezone.

"Prije svega, da budem strpljiv prema sebi. Odigrali smo tri pripremne utakmice. U prvoj sam igrao veoma dobro, u drugoj solidno, a onda dođu utakmice poput ove, kada šut jednostavno neće. Zato samo treba da budem strpljiv prema sebi. Da zastanem na trenutak, udahnem i uživam. Ovo je sjajno okruženje i zaista uživam dok igram ovdje, tako da sve ide glatko."

Zadovoljan je saradnjom sa Ibonom Navarom i on je bio jedan od razloga što je stigao na Mali Kalemegdan.

"Veoma je dobar. On je imao veliku ulogu u tome da dođem ovdje i veoma je zahtijevan prema svim svojim igračima. To zaista cijenim jer, kada dolazite iz inostranstva, želite trenera koji će vam objasniti stvari, koji ima svoju filozofiju i koji će uspjeti da ubijedi igrače da vjeruju u sistem. Zaista cijenim sve što je do sada uradio za mene i radujem se sezoni sa njim."

Šta očekuje od sebe? "Mislim da kao košarkaš uvijek morate da donesete dvije stvari na teren: energiju i intenzitet. Naravno, imate svoje kvalitete i pozicije koje igrate, ali mi imamo naš sistem. Svi praktično igramo na više pozocija, a postoje i neke stvari koje su za igrača neophodne: da igrate snažno i pametno. Dok god to radite, trener će vjerovati u vas", zaključio je Boldvin za Meridian sport.

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Pogledajte 00:08 Stigli Bolomboj i Batler, dočekani zvižducima Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)