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Crvena zvezda predstavila dresove za novu sezonu

Crvena zvezda predstavila dresove za novu sezonu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tim sa Malog Kalemegdana spreman je za novu sezonu.

dresovi kk crvena zvezda za sezonu 2026 27 Izvor: X/@kkcrvenazvezda

KK Crvena zvezda predstavila je nove dresove za sezonu 2026/27! Na Malom Kalemegdanu ne odstupaju od tradicije, pa će prva garnitura biti kombinacija crvene boje, prepoznatljivih pruga i zlatnih detalja.

Od nove sezone postoje i nove propozicije što se tiče obilježja na dresovima, pa poleđina opreme više ne mora da bude jednobojna, što je odmah iskorišćeno u novom dizajnu.

Ove godine prva garnitura dresova, uključujući i šorts, biće u dominantno crvenoj boji, sa zlatnim detaljima. U istoj zlatnoj boji su i brojevi igrača, njihova prezimena, kao i natpis grada Beograda, koji je na poleđini predstavljen istom bojom. Tu je i srpska trobojka na standardnom mjestu.

Kako navode iz Zvezde, druga garnitura (gostujuća) koja će biti uskoro predstavljena, ima svoje novitete - dres je u bijeloj boji, ali ovoga puta uz saglasnost partnera kluba, svi logotipi na dresu biće zlatne boje.

Šta čeka Zvezdu do početka sezone?

Nakon završenog pripremnog turnira na Kritu, gdje su izabranici Ibona Navara pobedili Olimpiju Milano i poraženi od Olimpijakosa, slijedi još jedan jak turnir na Kipru, gdje će im rivali biti Olimpijakos i Aris.

Posljednji meč pred start sezone biće novi duel sa ekipom Arisa, koji od ove sezone sa klupe predvodi Vasilis Spanulis. Ovaj meč koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić" biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata i biće sjajna uvertira za premijeru u Evroligi - duel sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni 24. septembra.

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Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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