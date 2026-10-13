Bivši košarkaš Žalgirisa pred zatvorom: Umiješan u prevaru tešku milione

Bivši košarkaš Žalgirisa Kris Ker izjasnio se krivim za prevaru tokom igračkih dana na koledžu

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Estonac Ker Kris (25), koji je do 2020. nosio dres Žalgirisa, sad je pred zatvorskom kaznom. Momak rođen u Tartuu mogao bi na dvije godine iza rešetaka zbog prevare, a procijenjeno je da su žrtve gubile između 750.000 i dva miliona dolara. Sumnja se u prevare koje je vršio tokom igranja za Zapadnu Virdžiniju u sezoni 2023/24, a istragu je poveo FBI.

Prevara kojoj je svjedočio iziskuje kaznu od čak 50 do 60 godina, međutim, odmah je bilo jasno da bivši reprezentativac Estonije neće dobiti tako strašnu kaznu, ali ni dvije godine robije ne izgledaju naivno. Gotovo je izvjesno da će Ker Kris, koji je ime dobio po Stivu Keru, morati iza rešetaka.

Na saslušanju se Kris izjasnio krivim, što mu je ujedno pomoglo i da izbjegne veću kaznu. Naredno suđenje zakazano je za 22. decembar, kad ćemo imati detaljnije informacije o momku koji ima svega 25 godina, a već je pred strašnim problemima. Tako je pred momkom koji se oprobao u koledž karijeri, a potom i u Evropi izazovan period.

Ko je Kris Ker?

Riječ je o momku koji je karijeru započeo u Tartuu, rodnom gradu. Potom je postao igrač Bamberga, ali je prvu sezonu proveo na pozajmici u Baunahu, da bi 2018. postao košarkaš Žalgirisa. Ipak, nije se naigrao u Litvaniji, obje sezone je proveo na pozajmicama. Preciznije, u sezoni 2018/19 igrao je za drugi tim ekipe iz Kaunasa, a naredne sezone je nosio dres Prienaija. Uspio je da odigra jednu evroligašku utakmicu, postigao je dva poena protiv ASVEL-a.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Nakon što za njega nije bilo mjesta u evropskoj košarci, igrao je na koledžu. Najprije je nosio dres Arizone, potom Virdžinije, Kentakija i Sinsinatija. Važio je za najboljeg evropskog regruta za kojeg se vjerovalo da će biti koledž zvijezda, ali takvom scenariju nismo prisustvovali.

Kad je u pitanju reprezentacija Estonije, za nacionalni tim je igrao u ekipi do 16 godina, a potom i do 18. Uspio je da se nametne i seniorskom timu, pošto je 2022. igrao na Evropskom prvenstvu, a na pet odigranih mečeva bilježio je 10,8 poena, uz 1,8 skokova i 5,8 asistencija po utakmici.