Robert Frenks potpisao za Partizan, čime su crno-bijeli zaokružili tim poslije pobjede u derbiju.
KK Partizan doveo je Robert Frenksa, kao što je i najavljeno. U pitanju je krilni centar iz Sijetla koji će tako "zaokružiti" ekipu Partizana, koja je dugo tragala za pojačanjima i dovela ih je ove nedjelje. U roku od 48 sati, za Partizan su tako potpisali Antonio Rivs i Robert Frenks, što su crno-bijeli zvanično i potvrdili.
Rivs je potpisao dan uoči "vječitog" derbija sa Crvenom zvezdom, a Frenks dan nakon pobjede nad najvećim rivalom u Evroligi, pa će na njih dvojicu trener Đoan Penjaroja računati već od iduće nedjelje, kada se igra "duplo kolo" Evrolige.
Ko je Robert Frenks?
Robert Frenks potpisao za Partizan: Crno-bijeli "zaokružili" tim poslije pobjede u derbiju
Frenks u Partizan stiže iz Kine gdje je igrao za Nandžing, a prethodno je tri sezone proveo u Japanu noseći dresove Nagoje i Ibarakija, dok je u Australiji ostavio trag nastupajući za Brizbejn i Adelejd. Ima iskustvo i sa evropskih terena gdje je igrao za Hapoel Gilboa Galil, dok na najvećoj košarkaškoj sceni igrao za Orlando Medžik. Sa njihovim razvojnim timom podigao je i šampionski trofej u "Dži ligi" 2021. godine.
Njegov najveću adut je konstantan šut sa distance, posebno je impresivan procenat šuta za tri poena koji je imao u Japanu (preko 40 odsto). Pored šuta za tri poena, dobar je na niskom postu i često poentira iz okreta. Visok je 206 centimetara, ima veliki raspon ruku, jako dobro se pozicionira i veoma pouzdan skakač na obje strane terena.
U pitanju je krilni centar koji ima 30 godina i koji može da odigra i na mjestu "petice", ukoliko to bude potrebno od njega.
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(MONDO)