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Republika Srpska ima svog aduta na svjetskom finalu: "Slađana u plavom" na velikom platnu u Milanu!

Republika Srpska ima svog aduta na svjetskom finalu: "Slađana u plavom" na velikom platnu u Milanu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Italijanska publika i sportska javnost imaće priliku da pogledaju ovo ostvarenje u samom srcu dešavanja – u nedjelju, 1. novembra 2026. godine, sa početkom u 11.00 časova na atraktivnoj lokaciji "Piazza Città di Lombardia".

Film Slađana Golić na filmskom festivalu u Milanu Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Od 30. oktobra do 2. novembra 2026. godine, Milano će biti domaćin 44. Međunarodnog festivala "SPORT MOVIES & TV 2026", koji predstavlja zvanično svjetsko finale globalnog karavana World FICTS Challenge. Ovaj prestižni kulturno-sportski događaj ove godine ima poseban istorijski značaj jer se održava u sklopu kulturne olimpijade i zvaničnog naslijeđa Zimskih olimpijskih igara Milano- Kortina 2026.

Tokom protekle godine, globalni karavan obišao je 27 gradova na pet kontinenata, uključujući i regionalne festivale na Zlatiboru i u Budvi. Sada se najbolja svjetska ostvarenja okupljaju u Italiji kako bi se takmičila za glavne nagrade. Međunarodni žiri imao je izuzetno težak zadatak – od čak 1.965 prijavljenih filmova i televizijskih projekata iz cijelog svijeta, za finalni program odabrana su 124 sportska ostvarenja.

Poseban kuriozitet za publiku sa naših prostora je učešće dugometražnog dokumentarnog filma "Slađana u plavom", autora Ljubiše Bajića. Ovaj izuzetni dokumentarac, koji kroz priču o legendarnoj banjalučkoj košarkašici Slađani Golić oživljava zlatnu eru jugoslovenske košarke, obezbijedio je svoje mjesto u zvaničnoj selekciji nakon velikih uspjeha i osvojenih nagrada na regionalnim festivalima u Budvi i na Zlatiboru.

Italijanska publika i sportska javnost imaće priliku da pogledaju ovo ostvarenje u samom srcu dešavanja – u nedjelju, 1. novembra 2026. godine, sa početkom u 11.00 časova na atraktivnoj lokaciji "Piazza Città di Lombardia".

Povodom premijere u Milanu, autor filma Ljubiša Bajić nije krio zadovoljstvo.

"Nakon sjajnih reakcija i nagrada na regionalnim festivalima na Zlatiboru i u Budvi, plasman u zvaničnu selekciju među 124 najbolja sportska ostvarenja na svijetu predstavlja krunu našeg rada. Konkurencija u Milanu je bila ogromna, sa blizu dvije hiljade prijavljenih projekata, i sama činjenica da je 'Slađana u plavom' prepoznata od strane međunarodnog žirija FICTS-a je ogroman uspjeh. Radujemo se projekciji u nedjelju i prilici da dostojno predstavimo našu kinematografiju i sportsko naslijeđe na svjetskoj sceni", rekao je Bajić za MONDO.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Filmovi su na festivalu podijeljeni u nekoliko prepoznatljivih takmičarskih kategorija:

- Olimpijski i paraolimpijski duh,
- Sport i društvo,
- Sportski dokumentarci,
- Dokumentarci o fudbalu,
- Sport i mladi.

Pored zvaničnog takmičarskog dijela, festival donosi i bogat prateći program. Publika će imati priliku da uživa u projekcijama, kao i u brojnim radionicama, izložbama i susretima sa proslavljenim sportistima i filmskim autorima.

ŠTA JE FICTS?

Iza ovog planetarnog događaja stoji FICTS (Fédération Internationale Cinema Télévision Sportifs) – Međunarodna federacija za sportski film i televiziju. Osnovana 10. januara 1983. godine sa sjedištem u Milanu, FICTS je jedina organizacija u oblasti kinematografije i sportskih medija koju zvanično priznaje Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

Danas ova federacija okuplja 130 zemalja članica i hiljade stručnjaka iz svijeta sporta, filma televizije i žurnalistike, sa jasnom misijom: promovisanje olimpijskih vrijednosti, etike, sportske kulture i socio-kulturnog značaja Olimpijskih i Paraolimpijskih igara kroz film i nove medije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Ljubiša Bajić košarka Slađana Golić dokumentarni film

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