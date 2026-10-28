Tabela Evrolige: Partizan prokockao pobjedu i pao ispod crte

Košarkaši Partizana su porazom od Asvela sada pali ispod "crte", kako kada je Top 6, tako i kada je Top 10 Evrolige u pitanju,

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Partizana otišli su u Francusku i u Vilerbanu prokockali prednost! Već viđenu pobjedu ispustili su iz ruku i Asvel ih je pobedio 82:75 u okviru 8. kola Evrolige. To je bio četvrti poraz Partizana ove sezone u Evroligi, a isto toliko imaju i poraza.

Nakon pobjede u vječitom derbiju nad Crvenom zvezdom sada je Partizan opet pao u finišu. Protiv Crvene zvezde su zamalo crno-bijeli ispustili ogromnu prednost, a sada ih je u finišu stigao i prestigao Asvel pa je tako Partizan ispustio šansu da dođe do Top 10 i Top 6 mesta na tabeli.

Sada je Partizan ipak iznad Asvela koji je upisao treću pobjedu, a sa 4:4 Partizan će dočekati naredno kolo na 11. mjestu. Kako sada stvari stoje stići će ih Žalgiris, koji ako zadrži prednost nad Virtusom takođe će imati 4-4. Crvena zvezda je iznad, na diobi šestog mjesta sa Real Madridom, Barselonom i Dubaijem.

Kako izgleda ostatak tabele?







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Na vrhu tabele je Panatinaikos sa sedam pobjeda i jednim porazom. Ispod su sa skorom 6-2 Valensija, Hapoel, Fenerbahče i Olimpijakos koji je desetkovan uspio da pobijedi. Zatim slijedi Crvena zvezda i cijela grupa timova sa 5:3, a ispod su Bešiktaš, Efes i Asvel sa po tri, kao i Pariz, Bajern i Makabi sa po 2 pobjede, kao i Olimpija MIlano i Baskonija sa po jednim trijumfom.

(MONDO)

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