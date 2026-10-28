Da li je Miško Ražnatović najavio pojačanje Partizana? Objava "podgrijala" priče o transferu

Redži Peri pruža sjajne partije, nalazi se na meti Partizana, a sada se o njemu oglasio i Miško Ražnatović.

Izvor: Roberto Bettacchi/IPA Sport / IPA / Profimedia

Partizan traži još jedno pojačanje u reketu i kao rješenje se spominje centar Bosne - Redži Peri (26). Pruža američki košarkaš odlične partije u posljednje vrijeme i nije toliko iznenađenje što se našao na radaru crno-bijelih.

Usred svih tih spekulacija se oglasio i njegov agent Miško Ražnatović. čija objava je dodatno "podgrijala" priče o potencijalnom prelasku u evroligaški tim i šansi da se dokaže.

"Zanimljivih 10 dana za Redžija Perija, lidera Bosne. Protiv evroligaških timova Partizana (21, 12sk) i Dubaija (20, 9sk), a protiv najboljih timova iz Evrokupa Bahčešehira (23, 12sk) i Maksima Rome (25, 6sk). U prosjeku 22,2 poena i 9,5 skokova po meču", napisao je Ražnatović.

Da li je ovo bila neka vrsta najave poznatog menadžera o transferu u Partizan ili samo pohvala za svog igrača? Ostaje da se vidi, vrijeme će pokazati...

Ko je Redži Peri?

Interesting 10 days for Reggie Perry, leader of Bosna!Vs EL teamsPartizan 21 p 12 rDubai 20 p 9 rVs top EC teamsBahcesehir 23 p 12 rMaxima Roma 25 p 6 r22,2 ppg 9,5 rpg#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)October 27, 2026

Redži Peri je rođen 21. marta 2000. godine u Americi i pokriva pozicije centra i krilnog centra. Na NBA draftu je izabran kao 57. pik od strane Klipersa 2020. godine, ali je odmah trejdovan u Bruklin. Tamo je više vremena provodio u Razvojnoj ligi, pa je u NBA igrao još za Portland i Indijanu.

Od 2023. godine je napustio Ameriku i igrao u Južnoj Koreji, Kini, Portoriku i sada je u Bosni. Peri je bio i dio reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Igrao je za tim do 19 godina, a na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj 2019. bio je čak i najbolji igrač takmičenja sa 13,1 poena, skoro osam skokova i skoro dvije asistencije po meču. SAD je tad osvojila zlatnu medalju, a Peri je bio i dio idealne petorke takmičenja.