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Istorijska pobjeda debitanta u ABA ligi: Slovan prvi put slavio u Bratislavi

Istorijska pobjeda debitanta u ABA ligi: Slovan prvi put slavio u Bratislavi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Prva pobjeda u istoriji na svom terenu.

ABA liga Slovan pobijedio Krku Izvor: Slovan Bratislava

Košarkaši Slovana pobijedili su večeras na svom terenu u Bratislavi Krku 66:64 (17:18, 20:16, 13:16, 16:14), u šestom kolu Grupe A regionalne ABA lige. Bio je ovo treći trijumf debitanta u ovom takmičenju, a prvi pred slovačkom publikom!

Slovan su predvodili Kvinsi Ford sa 14 i Niko Bačvić i Trevon Niki Bluet sa po 13 poena. Kod Krke bolji od ostalih bio je Blaž Mahkovič sa 17 poena.

Slovan je uz učinak 3-2 četvrti u grupi, dok je Krka na 10. mjestu sa svih pet poraza.

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Tagovi

ABA liga košarka KK Slovan Bratislava Krka

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