Penjaroja oprezan pred meč Partizana u ABA: "Igramo u drugoj hali i u drugačijem terminu"

Đoan Penjaroja se oglasio uoči utakmice između Partizana i Kluža u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan se vraća obavezama u ABA ligi poslije dva evroligaška poraza. Naredni meč igra protiv Kluža u Hali sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu. Meč se igra u ponedjeljak u 13 časova.

"Očekuje nas nova utakmica, u drugačijoj hali i u drugačijem terminu. Igramo protiv jedne od važnijih ekipa u ABA ligi i tima koji učestvuje u Evrokupu. Vrlo su dobra napadačka ekipa, sa dosta skorera pogotovo na bekovskim pozicijama. Mi moramo da odigramo čvrstu odbranu, da probamo da zaustavimo njihovu tranziciju i da pružimo stabilnu partiju, ukoliko želimo da dođemo do pobjede", rekao je Penjaroja.

Kratak komentar dao je i Žofri Lovernj.

"Nema lake utakmice, oni su dobar tim, tako da moramo da igramo što bolje. Nadam se da ćemo doći do pobjede", zaključio je Lovernj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!