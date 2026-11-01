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Penjaroja oprezan pred meč Partizana u ABA: "Igramo u drugoj hali i u drugačijem terminu"

Penjaroja oprezan pred meč Partizana u ABA: "Igramo u drugoj hali i u drugačijem terminu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Đoan Penjaroja se oglasio uoči utakmice između Partizana i Kluža u ABA ligi.

Đoan Penjaroja pred utakmicu Partizan Kluž Izvor: MN PRESS

Partizan se vraća obavezama u ABA ligi poslije dva evroligaška poraza. Naredni meč igra protiv Kluža u Hali sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu. Meč se igra u ponedjeljak u 13 časova.

"Očekuje nas nova utakmica, u drugačijoj hali i u drugačijem terminu. Igramo protiv jedne od važnijih ekipa u ABA ligi i tima koji učestvuje u Evrokupu. Vrlo su dobra napadačka ekipa, sa dosta skorera pogotovo na bekovskim pozicijama. Mi moramo da odigramo čvrstu odbranu, da probamo da zaustavimo njihovu tranziciju i da pružimo stabilnu partiju, ukoliko želimo da dođemo do pobjede", rekao je Penjaroja.

Kratak komentar dao je i Žofri Lovernj.

"Nema lake utakmice, oni su dobar tim, tako da moramo da igramo što bolje. Nadam se da ćemo doći do pobjede", zaključio je Lovernj.

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Tagovi

Đoan Penjaroja košarka KK Partizan KK Kluž ABA liga treneri mondo.rs

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