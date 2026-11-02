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Partizan pobijedio Kluž, ali nije bilo lako: Crno-bijeli maksimalni u ABA, vratio se i kapiten

Partizan pobijedio Kluž, ali nije bilo lako: Crno-bijeli maksimalni u ABA, vratio se i kapiten

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je pobijedio Kluž u šestom kolu ABA lige.

ABA liga Partizan Kluž 97:77 Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Kluž 97:77 u šestom kolu ABA lige, poslije nešto napetije borbe u Hali sportova na Novom Beogradu, iako se po rezultatu to ne da primijetiti. Crno-bijeli su sjajno započeli utakmicu, pa se činilo da će tim Đoana Penjaroje biti ubjedljiv u susretu protiv Rumuna, ali je nastavak susreta pokazao da pred Parnim valjkom nije i malo naivan rival.

Partizan je susret otvorio na sjajan način, tako da je do petog minuta imao ogromnih 21:6. I u nastavku susreta je imao kontrolu, a četiri trojke u posljednja tri i po minuta prve četvrtine donijele su crno-bijelima lagodnu prednost na ulasku u drugu četvrtinu od 34:18. Činilo se da je utakmica tu i završena, ali je Kluž pokazao inat i sposobnost da se nosi sa evroligaškim timom.

Džavonte Smart i Uroš Plavšić, bivši košarkaši Crvene zvezde, vratili su utakmici rezultatsku neizvjesnost, pa je Kluž u 18. minutu imao svega devet poena zaostatka (50:41). Igralo se u nastavku koš za koš, ali Parni valjak je samo zahvaljujući dobroj igri u prvoj četvrtini uspio da na poluvrijeme ode uz prednost (57:49). Kluž je u drugom poluvremenu uspio da dođe i na korak od preokreta, ali je stao na svega četiri poena zaostatka, pošto je Mario Nakić bio taj koji je probio Partizan.

Na kraju, crno-buheli su baš kao i prvih 10 minuta gazili i u poslhednjih 10. Pogodili su tri trojke, Itan Tompson je napokon podesio nišanske sprave i pogađao sa svih pozicija, pa je Parnom valjku bilo lako da stigne do ogromne razlike, ali je tek u poslhednjoj dionici potvrdio pobjedu.

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Tagovi

ABA liga košarka KK Partizan KK Kluž

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