Vildoza "zapalio" Halu sportova: Pogledajte trojku sa više od pola terena!

Partizan je u šestom kolu ABA lige dočekao Kluž, a meč je obilježila trojka Luke Vildoze sa pola terena.

Izvor: Arenasport

Partizan je u šestom kolu ABA lige dočekao Kluž, a munjevit start crno-bijelih i rano napravljena razlika u prvih 10 minuta obilježila je i trojka Luke Vildoze. Argentinac je u Hali sportova stavio šlag na tortu nakon što je u samom finišu prve četvrtine postigao daleku trojku.

Partizan u mečevima ABA lige zna da oduševi navijače koševima sa dalekih distanci. Tako je Alesandro Pajola zablistao u Sarajevu, a sad je Luka Vildoza nešto slično uradio i u Hali sportova na Novom Beogradu. Partizan je imao već lagodnu prednost od 31:18, ali je na satu imao i 2,7 sekundi do kraja prve četvrtine, pa je tim Đoana Penjaroje riješio da iskoristi svaki trenutak.

Pogledajte trojku Luke Vildoze:

Pogledajte 00:32 Luka Vildoza pogodio trojku s pola terena Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Loptu je sa strane izveo Itan Tompson, dok je Otis Livingston bio zadužen za Luku Vildozu. Argentinac je primio loptu na svojoj strani terena, a kako je vreme brzo proticalo morao je brzo i da reaguje. Napravio je tek nekoliko koraka i sa više od pola terena uputio loptu ka košu rivala - i pogodio!

Uslijedilo je opšte zadovoljstvo i slavlje u Hali sportova na Novom Beogradu. Navijači su iz sveg glasa proslavili trojku Argentinca, a i klupa Parnog valjka je u neverici poskočila ka saigraču. Na kraju, crno-bijeli su u prvih 10 minuta ubacili čak 34 poena Klužu.

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