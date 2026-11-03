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Željko Obradović našao novu zvijer: Dovodi centra koji će da mu zatvori sve, da ne misli o Lesoru i Folu

Željko Obradović našao novu zvijer: Dovodi centra koji će da mu zatvori sve, da ne misli o Lesoru i Folu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Željko Obradović i Panatinaikos su blizu dovođenja Alijua Dijare i tako se nadaju da će dugoročno riješiti pitanje centra.

Aliju Dijara pojačava Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je riješio da ne brine oko povreda i da dovede centra. Matijas Lesor i Mustafa Fol su redovno u prethodnom periodu imali probleme sa povredama, Janis Kuzeloglu nije centar vrhunskog kvaliteta i sada grčki mediji prenose da je Željko Obradović odlučio da dovede pojačanje.

U pitanju je Aliju Dijara iz Virtusa. Novinar Jorgos Sifakis je u jednom košarkaškom podkastu govorio o tome da tim iz Atine planira da se pojača košarkašem iz Malija.

"Panatinaikos je već uspostavio preliminarne kontakte sa Dijarom, ali još se nije krenulo u realizaciju jer ‘zeleni’ prate dešavanja na NBA tržištu. Panatinaikos će do 15. novembra pratiti NBA sastave, a ako se ne pojavi dovoljno dobar igrač iz NBA, Dijara će biti rješenje za PAO", izjavio je Sifakis.

Ko je Dijara i koliko košta?

Aliju Dijara je počeo u Stad Malijenu u svom Maliju, zatim je igrao za Rabat, pa za APR u BAL-u, najjačoj afričkoj ligi. Prošle sezone je došao u Virtus i odmah se istakao. Ima 25 godina, a navodno je Panatinaikos spreman da mu duplira platu od sadašnjih 400.000 evra na skoro milion evra.

Takođe, navodno je ideja da potpiše trogodišnji ugovor i da bude dugoročno rješenje. Ove godine u Evroligi prosječno ima 11,6 poena, sedam skokova i 2,1 blokadu. U BAL-u je već dva puta bio defanzivac godine, dva puta najbolji bloker takmičenja i jednom najbolji skakač.

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Tagovi

KK Panatinaikos Željko Obradović

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