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PAOK ponudio 3.000.000 evra Krisu Džounsu: Crvena zvezda je na potezu

PAOK ponudio 3.000.000 evra Krisu Džounsu: Crvena zvezda je na potezu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Grčki mediji navode da je PAOK ponudio 3.000.000 evra Krisu Džounsu, ali da ipak o njegovoj sudbini odlučuje Crvena zvezda.

PAOK ponudio tri miliona evra Krisu Džounsu Izvor: MN PRESS

Kris Džouns igra sjajno u dresu Crvene zvezde ove sezone, a to nije ostalo neprimijećeno. Sada grčki portal "SDNA" navodi da je PAOK zainteresovan za američkog pleja i da je ponudio ugovor od 3.000.000 evra po sezoni iskusnom pleju.

Ipak, plej je ovog ljeta stigao u redove Crvene zvezde nakon što je bio rezerva Vasi Miciću u Hapoelu iz Tel Aviva i crveno-bijeli sigurno nemaju namjeru da ga puste. U slučaju da sve i dogovore sa njim, morali bi čelnici PAOK-a da ubijede Crvenu zvezdu da pusti Džounsa.

Andrea Trinkijeri je već napravio ozbiljan tim u PAOK-u, a na mjestu pleja ima Nika Kalatesa, Trevora Hadžinsa, Nasosa Bazinasa i Jorgosa Filiosa, dok su dvojke Markus Foster, Brajan Tajri i Naz Mitru Long.

Kris Džouns lider Zvezde

Iskusni 33-godišnji plejmejker je nakon dva koledža išao zaobilaznim putem pa je tako igrao na mjestima poput Urgatsa i Bazela, te Belgije dok nije došao 2019. u Bursu. Igrao je prvi put u Evroligi za Makabi, zatim se probio u Asvelu, a poslije tri godine u Valensiji igrao je godinu dana u Hapoelu prije Crvene zvezde.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK PAOK Kris Džouns

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