logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Težak udarac za Denver: Jokić i saigrači se žestoko muče, a sad je stigla još jedna loša vijest

Težak udarac za Denver: Jokić i saigrači se žestoko muče, a sad je stigla još jedna loša vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Još jedan veliki problem za Denver, pored svih problema u igri se povrijedio i Kameron Džonson.

Povrijedio se Kameron Džonson Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets

Denver se muči na početku nove sezone u NBA ligi. Ima tri pobjede i tri poraza u šest odigranih mečeva. Mnogo više od rezultata brine loša igra ekipe, na čelu sa Nikolom Jokićem koji se takođe muči, kao i cijeli tim. I tu nije kraj lošim vijestima.

U porazu od Portlanda (118:110) su Nagetsi ostali i bez Kamerona Džonsona. I to samo što se oporavio i vratio na parket. U samoj završnici se uhvatio za zadnju ložu i hramljući je pokušao da nastavi da igra.

Jasno je da ga očekuje pauza. Na 68 sekundi prije kraja ga je zamijenio Demar Derozen i sada se čekaju dodatni pregledi, izvještaji ljekara i cijeli protokol. Po viđenom na terenu, povreda ne djeluje nimalo naivno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC