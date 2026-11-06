logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatno šta se piše o Jokiću i Mareju: Opet pokušavaju da uzdrmaju Denver

Nevjerovatno šta se piše o Jokiću i Mareju: Opet pokušavaju da uzdrmaju Denver

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poslije vijesti da će NBA timovi krenuti po Nikolu Jokića, sada i najave da bi Marej mogao biti trejdovan.

Denver bi mogao da trejduje Džamala Majera Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su loše ušli u sezonu i odmah su počele da kruže glasine o potencijalnim trejdovima zvijezda tima. Iako će Nikola Jokić na ljeto potpisati novi ugovor sa timom iz Kolorada, pojedini NBA insajderi vjeruju da ne bi trebalo isključiti iznenađenja. Čak štaviše, Zak Lou tvrdi da bi Denver mogao da se odrekne druge najveće zvijezde, Kanađanina Džamala Mareja.

Lou vidi Džamala Mareja kao potencijalnog "kandidata za iznenadnu razmjenu" ukoliko Denveru ne bude išlo ove sezone, tačnije ako budu nastavili u lošem ritmu.

"Naveo sam Džamala Marija, jer ako ovaj tim ne bude dobar, mislim da će nešto pući. Ne isključujem tu mogućnost... Ako postanu prosječan tim, ništa ne isključujem", rekao je ovaj NBA stručnjak u nedavnoj epizodi svog podkasta "The Zach Lowe Show".

Denver loše ušao u sezonu

Denver Nagetsi su trenutno na skoru od četiri pobjede i tri poraza, što ne zvuči alarmantno, ali u pojedinim mečevima su izabranici Dejvida Adelmana izgledali potpuno razbijeno. Sezona jeste u ranoj fazi i ima dosta vremena da pronađu rješenja za probleme, a ako to ne uspiju u što kraćem roku, nije isključeno da donesu radikalan potez.

Bilo bi veliko iznenađenje da to bude trejd Džamala Mareja koji je trenutno najefikasniji igrač Denvera u ovoj sezoni. Na sedam odigranih utakmica bilježi prosjek od 25,4 poena, uz 5,9 asistencija i 5,4 skoka, pa je teško zamisliti da bi mogao da napusti Denver dok bilježi istorijske brojke u karijeri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga Džamal Marej

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC