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Šta se ovo događa Nikoli Jokiću? "Ne znam što se ovoliko mučim"

Šta se ovo događa Nikoli Jokiću? "Ne znam što se ovoliko mučim"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić se suočava sa velikim problemom u svojoj igri, a trener Denvera Dejvid Adelman uvjerava da će se situacija popraviti. Ni Jokiću nije jasno šta se događa.

Nikola Jokić o lošem šutu na početku sezone Izvor: X.com/Screenshot

Nikola Jokić nije imao svoje veče u porazu Denvera od Portlanda 110:118. Iako je ubacio 26 poena, zabrinjava njegov sve lošiji šut sa distance (2/7 za tri). Iako je opet bio nadomak tripl-dabla (9 asistencija i 8 skokova), nije to bio onaj Jokić kakvog cijeli svijet zna.

U čemu je problem, prije svega sa šutem?

"Ne znam zašto, ali kada šutiram na treningu, pogađam. Ipak, ne ulazi na utakmici. Mučenje je privilegija, jer te gura da budeš bolji i da razmišljaš o tome što ne valja", rekao je Jokić na konferenciji za novinare poslije utakmice.

I brojevi pokazuju očigledan problem

Jokić ove sezone šutira zabrinjavajuće loše za tri poena (22,6 odsto) i prosječno po meču šutne 5,2 trojke i ubaci tek 1,2. Protiv Oklahome na otvaranju sezone šutirao je 1/7, protiv Nju Orleansa 3/10, protiv Golden Stejta 1/6, a bilo je večeri u kojima uopšte nije gađao sa distance, poput utakmica u Nju Orleansu i Finiksu.

Takvi promašaji definitivno utiču i na Jokićevo samopouzdanje, pa je bilo primjetno da ga Portland svjesno pušta da šutira, a on to ne čini. Pogledajte reakciju Donovana Klingana u ovoj situaciji i Nikoline poteze koji su uslijedili, a koji nisu ni izbliza u njegovom stilu: ž

To nije bila jedina situacija u kojoj je Klingan izašao kao pobjednik iz duela protiv Srbina. Pogledajte ovaj ofanzivni skok i "jokićevsku" asistenciju - baš kraj Jokića:

"Jedan je od najboljih napadača ikad rođenih"

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman je, kao i uvijek, stao u zaštitu najboljeg košarkaša svijeta.

"Mislim da si u pravu kada pričaš o njegovim procentima, ali mislim da su ti šutevi izgledali bolje dok je utakmica odmicala. Neki od šuteva bili su oni na koje smo navikli da ih nikad ne promašuje, bio to horog ili pokušaj sa distance. Sve to će doći. Ovo je tek šesta utakmica ove sezone i još je mali uzorak. Pričamo o jednom od najefikasnijih igrača ikada rođenih i čvrsto stojim pri izrečenom", kazao je američki stručnjak.

"Šutirao je sedam trojki, a biće večeri u kojima će nas protivnik čuvati i biće potrebno da šutira. Ili će pronaći svoj flouter ili će 'raširiti' njihovu odbranu, što će dovesti do rotacija u njoj. To će dovesti do Kema Džonsona, koji će biti na drugoj strani napada. Večeras nas je Portland zaustavljao u situaciji u kojima su njih dvojica bili na terenu zajedno. Zaustavili su nas večeras, ali se ne može događati svako veče."

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Na Denveru je da nađe rješenje za krizu svog najboljeg igrača, kao i za igru sa njim i bez njega.

"Moramo da nalazimo druga rješenja, da drugačije 'širimo' teren. Večeras je Jokić šutirao 10/22 i to je za njegove kriterijume loše veče. Vjerujem da bi svi htjeli da imaju takav šut svog superstara", kazao je Adelman.

Denver Nagetsi igraće sljedeću utakmicu u četvrtak u 3 ujutru po našem vremenu protiv Toronta Darka Rajakovića.

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Tagovi

Nikola Jokić košarka Denver NBA liga

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